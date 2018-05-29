"Скоро Пєнкіна привезуть": у "ДНР" виступить вокалістка "Тату"

У суботу, 2 червня, в окупованому Донецьку виступить ряд російських артистів.

На концерті в честь Дня захисту дітей виступлять група "Прем'єр-міністр", екс-солістка "Тату" Олена Катіна та співачка Юлія Началова. Про це передає підконтрольне терористам "Донецьке агентство новин".

Олена Катіна Instagram @lenakatina

"Громадська організація "Фонд "Єдиний Донбас" запрошує жителів підконтрольних Україні районів Донецької області на концерт зірок російської естради, який відбудеться 2 червня, приуроченого до Дня захисту дітей", - сказано в повідомленні.

Коментуючи анонс, блогер Денис Казанський іронічно підкреслив, що раніше в "ДНР" боролися з ЛГБТ і "Гейропою", а тепер звуть виступати співачку, яка співала про хлопчика-гея.

Ну і що це таке? На головному рупорі ДНР анонс виступу солістки групи "Тату" в Донецьку.



У 2014 році ополченці піднімалися на війну проти розпусти, ЛГБТ, Гейропи і т.д, а тепер дівчину, яка про хлопчика-гея співала, звуть виступати на день захисту дітей. pic.twitter.com/PbuS230inl - Денис Казанський (@den_kazansky) 28 травня 2018 р

"Тату" давно розпалася, але Олена Катіна продовжує виступати на різних ЛГБТ-фестивалях і взагалі геїв всіляко підтримує.

Черговий доказ того, що вся ця муть про духовність, православ'я та скріпи - просто ширма та фейк. Розмови про "особливий шлях" і боротьбу з "бездуховним заходом" потрібні лише для того, щоб виправдати грабежі та насильство ", - додав журналіст.

Користувачі мережі підтримали думку Казанського і навіть припустили, що пісню "Мальчик-гей" присвятять ватажкові терористів "ДНР" Олександру Захарченку.

"Так і назва групи "та - ту", як би натякає. Так скоро Пєнкіна привезуть", - пишуть коментатори.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно популярна російська група "Город 312" виступила в окупованому Донецьку.