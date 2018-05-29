УкрEngРус
Реєстрація
СпортLady

"Скоро Пєнкіна привезуть": у "ДНР" виступить вокалістка "Тату"

2.1тЧитати новину російською

У суботу, 2 червня, в окупованому Донецьку виступить ряд російських артистів.

На концерті в честь Дня захисту дітей виступлять група "Прем'єр-міністр", екс-солістка "Тату" Олена Катіна та співачка Юлія Началова. Про це передає підконтрольне терористам "Донецьке агентство новин".

Олена Катіна

Instagram @lenakatina

"Громадська організація "Фонд "Єдиний Донбас" запрошує жителів підконтрольних Україні районів Донецької області на концерт зірок російської естради, який відбудеться 2 червня, приуроченого до Дня захисту дітей", - сказано в повідомленні.

Коментуючи анонс, блогер Денис Казанський іронічно підкреслив, що раніше в "ДНР" боролися з ЛГБТ і "Гейропою", а тепер звуть виступати співачку, яка співала про хлопчика-гея.

"Тату" давно розпалася, але Олена Катіна продовжує виступати на різних ЛГБТ-фестивалях і взагалі геїв всіляко підтримує.

Черговий доказ того, що вся ця муть про духовність, православ'я та скріпи - просто ширма та фейк. Розмови про "особливий шлях" і боротьбу з "бездуховним заходом" потрібні лише для того, щоб виправдати грабежі та насильство ", - додав журналіст.

Користувачі мережі підтримали думку Казанського і навіть припустили, що пісню "Мальчик-гей" присвятять ватажкові терористів "ДНР" Олександру Захарченку.

Новини
Пліч-о-пліч з терористами: в Донецьку виступив зірка фільму "Любов і голуби". Фотофакт

"Так і назва групи "та - ту", як би натякає. Так скоро Пєнкіна привезуть", - пишуть коментатори.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно популярна російська група "Город 312" виступила в окупованому Донецьку.

Місце
УкраїнаДонецьк
Об'єкт
Новини ДНР
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наші блоги