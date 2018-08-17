"Скільки можна брехати?!" Улюблений актор Путіна висловився про п'яну витівку в Криму

Скандальний російський артист, улюблений актор президента РФ Володимира Путіна Олексій Панін висловився про п'яну витівку, яку він напередодні утнув у окупованому Криму.

Так, Панін спровокував скандал на борту літака "Сімферополь - Москва". Очевидці розповіли, що в актор був п'яний, відмовлявся виконувати вказівки бортпровідників і поводився дуже зухвало, через що його висадили правоохоронці. Сам же артист заперечує свою провину і попросив людей припинити брехати, пише "Комсомольская правда".

"ЗМІ знову влаштували галас... Будь ласка, благаю, відчепіться вже від нас, ми ніякого дебошу не влаштовували, ми не полетіли зі своїх причин. Скільки можна брехати людям? Що ви робите? Висмоктуєте з пальця? Бурю в склянці влаштовуєте! Ми просто не полетіли, ми залишилися в Сімферополі, у нас є свої причини. Нюся (дочка Паніна - Ред.) не бачила Сімферополя", - пояснив актор.

Олексій Панін ProUA.com.ua

В аеропорту Сімферополя підтвердили, що рейс, на якому повинен був полетіти Олексій Панін, затримали на дві години, в тому числі через те, що актор вирішив зійти на землю і залишитися в Криму. При цьому стверджується, що він був абсолютно тверезим.

На думку скандальної зірки, літак був несправний, тому він разом з дочкою зійшов з нього і залишився в кримській столиці. В аеропорту підкреслили, що зійти з рейсу може кожен. Для цього викликають правоохоронців, дістають багаж і видають пасажиру.

Відзначимо, актор відпочивав зі своєю дочкою на Південному березі Криму, звідки викладав в мережу фото, на яких він зображений повністю голим.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі з'явилося відео інциденту з Олексієм Паніним. На опублікованих кадрах до актора підходять співробітники поліції і про щось з ним говорять. Після цього Панін виходить з літака.