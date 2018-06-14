Скандальний російський актор вирішив відмовитися від громадянства України

Відомий своїм скандальним іміджем російський актор і шоумен Микита Джигурда, який народився в Києві і все ще є громадянином України, має намір відмовитися від українського паспорта, щоб взяти участь у виборах мера Москви.

Як повідомляє НСН, саме подвійне громадянство не дозволило артисту раніше зареєструватися в якості кандидата на пост.

"Зараз йдуть розгляди з цього приводу. До кінця тижня вирішують це питання. Справа в тому, що спрощена схема - і я почесний громадянин Росії. Там якраз навколо відмови від громадянства йде розмова. До 3 липня є час", - розповів журналістам Джигурда.

При цьому артист згадав і той нюанс, що деякий час тому його ім'я внесли до бази злочинців українського добровольчого центру "Миротворець" через підтримки терористів самопроголошених "ДНР". Крім цього, як зазначив артист, в Києві ще й "саджають героїв".

"Я в базі "Миротворця", я все одно не можу з'явитися в Україні, Києві при цій владі, бо якщо вони навіть героїв України в особі Савченко саджають. Я внесений до бази за підтримку Донецька. Я пам'ятаю, що у 2014 році я підтримав парад Перемоги 9 травня, коли нацисти погрожували повторити Одесу. Потім громадянство отримував у ДНР... "- додав він.

Вибори мера Москви заплановано на 9 вересня 2018 року.

В Україні так само проживають два рідних брати Микити Джигурди, старший Сергій (актор, співак, поет) і молодший Руслан (співак).

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL , син скандального Микити Джигурди хотів накласти на себе руки.