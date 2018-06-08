Скандальна українська співачка похвалилася нагородою з Росії

Скандальна українська співачка, колишня учасниця популярного колективу "ВІА Гра" Анна Седокова похвалилася музичною нагородою, яку їй вручили в Москві.

Артистка стала переможницею в номінації "Відео року" в рамках російської премії Fashion People Awards 2018. Про це повідомили в Instagram-акаунті ЖараТВ.

На сторінці телеканалу "Жара" відзначили, що Седокова отримала кришталеву статуетку премії FPA в Москві, так як в Росії вона відома як одна з найпопулярніших співачок, телеведучих і світських левиць.

Публікація від ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) 7 Чер 2018 о 12:54 PDT

Престижну російську премію Анна отримала за кліп на пісню "Не твоя вина", яка була презентована ще в жовтні 2017 року.

Сама Седокова також написала про нагороду в соціальній мережі і подякувала всім за підтримку.

"Спасибі! Сьогодні я отримала нагороду FPA за fashion-video року" НеТвояВина". Приємно дуже. Адже це наша перемога і визнання", - зазначила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, екс-учасниця "ВІА Гра", українська поп-співачка Анна Седокова, яку колишній чоловік, бізнесмен Максим Чернявський намагається позбавити материнських прав і відібрати у зірки їх шестирічну дочку Моніку, висловилася про переживання через розставання з дитиною.