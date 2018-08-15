Скандальна співачка, яка втекла з України, засвітилася в Києві: фотофакт

Скандальна українська співачка Аліна Гросу, яка сьогодні фактично проживає і працює в Москві, приїхала до Києва.

Про це свідчить знімок, опублікований в Stories її Instagram-аккаунта, на якому артистка поставила географічну позначку "Kiev".

Нагадаємо, Гросу вже кілька років активно будує свою музичну кар'єру в Росії. Вона часто виступає на території РФ, відвідує світські заходи в Москві, а також отримує там різні нагороди за свою творчість.

Instagram @alina_grosu (Stories)

Про те, з якою метою Аліна прибула до української столиці - невідомо. Відзначимо, в Києві у Гросу проживає сім'я: мама, батько і брати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Аліна Гросу заінтригувала своїх фоловерів у Instagram романтичним фото, на якому зображена в обіймах чоловіка і з каблучкою на безіменному пальці правої руки. Багато фанів виконавиці припустили, що скоро молода артистка вийде заміж. Її обранцем, можливо, є молодий російський актор вірменського походження Мікаель Арамян.