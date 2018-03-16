Схудла Могилевська стала жертвою шахраїв

Українська співачка Наталія Могилевська стала жертвою рекламних шахраїв, які незаконно використовували її фото в промотуванні засобів для схуднення.

Про це вона написала на особистій сторінці в Facebook, приклавши до свого посту приклад нечесної реклами.

"Друзі, Наталя Могилевська не рекламує ніякіх засобів для схуднення!" - вказала вона.

Всю інформацію про препарати для схуднення артистка назвала "вигадкою", "обманом" і закликала своїх прихильників бути пильними.

Новини Вагітна Лобода знялася у російській рекламі

Для фейкової реклами шахраї використовували фотографію схудлої артистки, а також створений у графічному редакторі знімок нібито Могилевської до схуднення. При цьому, якщо уважно розглянути фото співачки, можна помітити, що обличчя і тіло не належать їй.

Як стало відомо раніше, напередодні нового сезону шоу "Танці з зірками" Наталя Могилевська скинула 25 кілограм. Секретом, як їй це вдалося, співачка поділилася під час прямого ефіру танцювального шоу.

Читайте також на "Обозревателе", як Могилевська опинилася під шквалом критики через повернення на сцену.