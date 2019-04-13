МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
набору чаїв Взяти участь
Приз
Реєстрація
СпортLady

/Шоубіз

Шоу не буде: український продюсер зробив прогноз щодо Лазарева на Євробаченні

2.6тЧитати матеріал російською

Представник Росії на пісенному конкурсі Євробачення-2019 Сергій Лазарєв не зможе перемогти в Тель-Авіві через слабку пісню.

Таку думку висловив композитор і музичний продюсер Євробачення в Україні Руслан Квінта в інтерв'ю для програми "Слава +" (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

"Я давно стежу за конкурсом і не бачу Сергія Лазарєва в фаворитах. Всі йому обіцяють перемогу, але я в цьому сумніваюся", – зазначив він.

Шоу не буде: український продюсер зробив прогноз щодо Лазарева на Євробаченні
Новини
"Візьму змором": Кіркоров розкрив доходи від Лазарєва на Євробаченні

Квінта вважає, що пісня Лазарева Scream для конкурсу є дуже слабкою і одноманітною, і в ній немає "made in Russia". До того ж ліризм композиції не дозволить зробити шоу.

Сергій Лазарєв

Сергій Лазарєв

Scream

"Для мене це дуже важливо, коли представлено фарбу і палітру твоєї країни. Якщо Лазарєв робить шоу, то, можливо, потрібна пісня для номера. Він уже виступав на Євробаченні з піснею, там був дуже крутий номер. Це було шоу. Тут він вирішив зіграти в пісню, не буде ніякого шоу. Вона баладна, лірична, я не бачу в ній "made in". Я не бачив в цій пісні артиста Лазарєва, індивідуального виконавця, який співає все життя такі пісні, за якими ми його можемо позиціонувати", – сказав продюсер.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Кому "Холостяк" віддасть своє серце - читай в нашому Instagram!

Читайте всі новини по темі "Євробачення-2019" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Євробачення-2019
Особи
Сергій ЛазарєвРуслан Квінта
Тег
Євробачення
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
1
2
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Smith Lera
Smith Lera
Яка може буди індивідуальність у мокши лишень болото. А так намагається повторити португальця.
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0

Блоги / думки