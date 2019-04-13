Шоу не буде: український продюсер зробив прогноз щодо Лазарева на Євробаченні

Представник Росії на пісенному конкурсі Євробачення-2019 Сергій Лазарєв не зможе перемогти в Тель-Авіві через слабку пісню.

Таку думку висловив композитор і музичний продюсер Євробачення в Україні Руслан Квінта в інтерв'ю для програми "Слава +" (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

"Я давно стежу за конкурсом і не бачу Сергія Лазарєва в фаворитах. Всі йому обіцяють перемогу, але я в цьому сумніваюся", – зазначив він.

Квінта вважає, що пісня Лазарева Scream для конкурсу є дуже слабкою і одноманітною, і в ній немає "made in Russia". До того ж ліризм композиції не дозволить зробити шоу.

Сергій Лазарєв Scream

"Для мене це дуже важливо, коли представлено фарбу і палітру твоєї країни. Якщо Лазарєв робить шоу, то, можливо, потрібна пісня для номера. Він уже виступав на Євробаченні з піснею, там був дуже крутий номер. Це було шоу. Тут він вирішив зіграти в пісню, не буде ніякого шоу. Вона баладна, лірична, я не бачу в ній "made in". Я не бачив в цій пісні артиста Лазарєва, індивідуального виконавця, який співає все життя такі пісні, за якими ми його можемо позиціонувати", – сказав продюсер.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

7 лютого стало відомо, що Лазарєв їде вдруге на конкурс від Росії. У 2016 році на Євробаченні він із композицією "You are the only one" зайняв третє місце.

Рішення відправити Лазарєва жорстко розкритикували в мережі, назвавши його нерозумним.

Сам співак зізнався, що їде представляти Росію не для реваншу.

На Євробачення-2019 Лазарєв поїде з піснею Scream ("Крик"), похмурий кліп якої нещодавно представили в мережі.

Кому "Холостяк" віддасть своє серце - читай в нашому Instagram!