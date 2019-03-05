Шипи, латекс, БДСМ: несподіваний учасник Євробачення зайняв місце MARUV

Незабаром після перемоги української виконавиці MARUV на Національному відборі на Євробачення-2019 букмекери помістили її ім'я на 4 сходинку своїх прогнозованих рейтингів.

Після скандалу навколо MARUV і Громадського телерадіомовника Україна відмовилася брати участь в конкурсі, і місце співачки в рейтингах букмекерів несподівано зайняв доволі незвичайний гурт Hatari, який представить на Євробаченні Ісландію (відео дивіться нижче).

Фото: eurovisionworld.com

Як пожартували користувачі мережі, враження від номера Hatari таке, ніби MARUV і рокери Rammstein об'єднали свої зусилля. Музиканти вийшли на сцену з відвертим шоу: всюди латекс, шипи та елементи БДСМ.

Особливої атмосфери надає гра агресивного вокалу соліста й абсолютно протилежного йому, чистого голосу певної БДСМ-жриці, яка з'являється на сцені пізніше.

На фоні традиційних треків Євробачення виділяється і конкурсна пісня Hatari. Називається вона Hatrið mun sigra ("Ненависть запанує"). Самі ж учасники Hatari називають себе "антикапіталістичним гуртом виконавців технічної продуктивності БДСМ".

В YouTube відео виступу гурту на місцевому відбірковому етапі зібрало понад 80 тис. переглядів.

Нагадаємо, перемігши в Національному відборі на Євробачення-2019, MARUV відмовилася представляти Україну на конкурсі в Ізраїлі. Після переговорів з організатором - Національною суспільною телерадіокомпанією України - артистка поскаржилася на "кабальні" умови контракту.

Пізніше в НСТУ прокоментували пункти договору, які назвали "не такими вже й страшними", як про це розповіла в соцмережах MARUV.

Як писав пізніше OBOZREVATEL, не знайшовши заміну MARUV, Україна була змушена відмовитися від участі в Євробаченні-2019. Примітно, що Україна може пропустити і Євробачення-2020 року, докладніше про це читайте за посиланням.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!