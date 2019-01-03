Рвуть Youtube: хіт ''Плакала'' KAZKA встановив новий рекорд

Кліп гурту KAZKA на пісню "Плакала" побив новий рекорд, набравши за три місяці понад 100 мільйонів переглядів на Youtube.

Відео стало найпопулярнішим у 2018 році в Україні. На сьогодні кліп "Плакала" переглянули вже 105 мільйонів разів.

KAZKA Instagram KAZKA

За кількістю переглядів в українському сегменті Youtube відео поступається тільки кліпу гурту "Время и Стекло" на пісню "Имя 505", проте йому свої 209 мільйонів переглядів вдалося зібрати за три роки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, KAZKA знову побореться за право представляти Україну на пісенному конкурсі "Євробачення-2019" у травні цього року.