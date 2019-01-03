МоваЯзык
Реєстрація
СпортLady

/Шоубіз

Рвуть Youtube: хіт ''Плакала'' KAZKA встановив новий рекорд

2.3тЧитати матеріал російською

Кліп гурту KAZKA на пісню "Плакала" побив новий рекорд, набравши за три місяці понад 100 мільйонів переглядів на Youtube.

Відео стало найпопулярнішим у 2018 році в Україні. На сьогодні кліп "Плакала" переглянули вже 105 мільйонів разів.

KAZKA

KAZKA

Instagram KAZKA

За кількістю переглядів в українському сегменті Youtube відео поступається тільки кліпу гурту "Время и Стекло" на пісню "Имя 505", проте йому свої 209 мільйонів переглядів вдалося зібрати за три роки.

Новини
KAZKA переклали свій хіт ''Плакала'' на англійську: у мережі розгорілися суперечки

Як повідомляв OBOZREVATEL, KAZKA знову побореться за право представляти Україну на пісенному конкурсі "Євробачення-2019" у травні цього року.

Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
6
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги