"Руки-базуки": Лободу розкритикували за провальний образ

Українську співачку Світлану Лободу, яка живе і працює в Росії, розкритикували за невдале вбрання..

Знімок, на якому виконавиця постала в блискучій сукні з рукавами, схожими на крила, з'явився в її Instagram. (Щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Незважаючи на те, що співачка підібрала образ від французького люксового бренду Balmain, він викликав суперечливу реакцію в мережі.

Світлана Лобода Instagram Світлани Лободи

Так, деякі підтримали співачку, порівнявши її з янголом. Більшість же жахнув стиль Лободи. "Жінка-краб", "Дурне плаття", "Руки-базуки", "Це що за краб?", "Жахливий прикид", "Схожа на бройлера", "Несмак повний", "Сукня, як креветка", "Печиво з передбаченнями", "Лободобазука", – написали в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лобода влаштувала скандал із лайкою зі співаком Сергієм Лазарєвим на врученні премії "Муз-ТВ".

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