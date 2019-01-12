Розлучення Цекала із сестрою Брежнєвої: які багатства у артиста

Новина про те, що російський артист і продюсер Олександр Цекало розлучився з сестрою Віри Брежнєвої Вікторією Галушкою, не стала потрясінням для суспільства.

У мережі вже давно підозрювали недобре в їх відносинах, особливо після того, як його почали помічати в компанії іншої жінки. OBOZREVATEL вирішив розібратися, яке майно у Цекала залишилося після розлучення, яке він може поділити з Галушкою.

Достеменно відомо, що у артиста є особняк площею в 600 квадратних метрів в елітному підмосковному селищі Шульгіно. Його будували не один рік, і постійно виникали різні огріхи.

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Триповерховий будинок із плоским дахом побудований в скандинавському стилі. На першому поверсі цегляного особняка – великий зал для друзів і "тусовок", другий поверх – більш закритий. Всередині є 10 спалень, велика кухня, басейн, сауна і гараж.

За нерухомістю стежать охоронці, яких Цекало вибирав особисто. Тільки в будівництво особняка за скромними підрахунками він вклав мінімум 10 мільйонів доларів, і це було ще пару років тому. Станом на 2016 рік вартість будинку оцінювали для потенційного покупця приблизно від 140 млн. рублів і вище. За будівництвом Цекало спостерігав разом зі своєю тепер вже екс-дружиною Галушкою, яка, чисто юридично, має право на частину майна.

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Також відомо, що артист створив компанію "Середа", яка виробляє телепрограми і серіали для російських "Першого каналу", "Росія-1", НТВ, "П'ятий", "ТВ Центр", "РЕН ТВ", СТС, "ТВ- 3". Фірма була заснована в червні 2008. Відповідно на частину доходу також може претендувати Галушка. Нижче представлений список компаній, які записані на артиста. Однак офіційних заяв про розподіл майна поки немає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ще в листопаді Цекало почали помічати з молодою брюнеткою на людях. Тоді пішли чутки, що артист розважається на стороні.

Пізніше їх знову помітили разом в Римі на Новий рік. Тоді в мережі закріпилася думка, що Цекало ходить "на ліво". 12 січня артист все ж вирішив пролити світло на історію. Він розповів, що з дружиною вже розлучився, а його нова пасія на ім'я Дарина і зовсім є його нареченою.

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