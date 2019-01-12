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Розлучення Цекала із сестрою Брежнєвої: які багатства у артиста

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Новина про те, що російський артист і продюсер Олександр Цекало розлучився з сестрою Віри Брежнєвої Вікторією Галушкою, не стала потрясінням для суспільства.

У мережі вже давно підозрювали недобре в їх відносинах, особливо після того, як його почали помічати в компанії іншої жінки. OBOZREVATEL вирішив розібратися, яке майно у Цекала залишилося після розлучення, яке він може поділити з Галушкою.

Достеменно відомо, що у артиста є особняк площею в 600 квадратних метрів в елітному підмосковному селищі Шульгіно. Його будували не один рік, і постійно виникали різні огріхи.

Розлучення Цекала із сестрою Брежнєвої: які багатства у артиста

domzamkad

Триповерховий будинок із плоским дахом побудований в скандинавському стилі. На першому поверсі цегляного особняка – великий зал для друзів і "тусовок", другий поверх – більш закритий. Всередині є 10 спалень, велика кухня, басейн, сауна і гараж.

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За нерухомістю стежать охоронці, яких Цекало вибирав особисто. Тільки в будівництво особняка за скромними підрахунками він вклав мінімум 10 мільйонів доларів, і це було ще пару років тому. Станом на 2016 рік вартість будинку оцінювали для потенційного покупця приблизно від 140 млн. рублів і вище. За будівництвом Цекало спостерігав разом зі своєю тепер вже екс-дружиною Галушкою, яка, чисто юридично, має право на частину майна.

Розлучення Цекала із сестрою Брежнєвої: які багатства у артиста

domzamkad

Розлучення Цекала із сестрою Брежнєвої: які багатства у артиста

domzamkad

Розлучення Цекала із сестрою Брежнєвої: які багатства у артиста

Також відомо, що артист створив компанію "Середа", яка виробляє телепрограми і серіали для російських "Першого каналу", "Росія-1", НТВ, "П'ятий", "ТВ Центр", "РЕН ТВ", СТС, "ТВ- 3". Фірма була заснована в червні 2008. Відповідно на частину доходу також може претендувати Галушка. Нижче представлений список компаній, які записані на артиста. Однак офіційних заяв про розподіл майна поки немає.

Розлучення Цекала із сестрою Брежнєвої: які багатства у артиста
Розлучення Цекала із сестрою Брежнєвої: які багатства у артиста

Як повідомляв OBOZREVATEL, ще в листопаді Цекало почали помічати з молодою брюнеткою на людях. Тоді пішли чутки, що артист розважається на стороні.

Пізніше їх знову помітили разом в Римі на Новий рік. Тоді в мережі закріпилася думка, що Цекало ходить "на ліво". 12 січня артист все ж вирішив пролити світло на історію. Він розповів, що з дружиною вже розлучився, а його нова пасія на ім'я Дарина і зовсім є його нареченою.

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Особа
Олександр Цекало
Місце
РосіяМосква
Теги
нерухомістьшоу-бизнесрозлучення
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