Розкол з Росією повинен був статися - Бенюк

Розкол неправдивої спорідненості України і Росії рано чи пізно повинен був статися. Тому і був необхідний Майдан, незалежно від подальшого розвитку подій.

Такою думкою в програмі "Бацман" головного редактора інтернет-видання "Гордон" поділився народний артист України, актор театру і кіно Богдан Бенюк.

Фото: apostrophe.ua

"Рано чи пізно з Росією повинно було провестися розмежування. Тому що весь час нам говорили, що ми надзвичайно близькі, рідні сестри і брати, мало не сіамські брати, яких розрізали, у мене абсолютно інше відчуття було", - зазначив артист .

Новини Бенюк розповів про провали і досягнення України в 2014 році

"Я розумів, що ця неправда повинна була колись отримати розкол, - продовжив Бенюк. - І він стався тепер".

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Богдан Бенюк висловився про гастролі українців в Росії.