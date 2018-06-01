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Розкол з Росією повинен був статися - Бенюк

1.5тЧитати новину російською

Розкол неправдивої спорідненості України і Росії рано чи пізно повинен був статися. Тому і був необхідний Майдан, незалежно від подальшого розвитку подій.

Такою думкою в програмі "Бацман" головного редактора інтернет-видання "Гордон" поділився народний артист України, актор театру і кіно Богдан Бенюк.

Фото: apostrophe.ua

"Рано чи пізно з Росією повинно було провестися розмежування. Тому що весь час нам говорили, що ми надзвичайно близькі, рідні сестри і брати, мало не сіамські брати, яких розрізали, у мене абсолютно інше відчуття було", - зазначив артист .

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"Я розумів, що ця неправда повинна була колись отримати розкол, - продовжив Бенюк. - І він стався тепер".

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Богдан Бенюк висловився про гастролі українців в Росії.

Особа
Богдан Бенюк
Місце
Україна
Об'єкт
інтерв`ю
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