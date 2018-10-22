Розчавило танком: на зйомках фільму Безрукова сталася трагедія

У Росії під час зйомок масштабного військового фільму "Ильинский рубеж", у створенні якого бере участь один з улюблених акторів Путіна Сергій Безруков, трагічно загинув каскадер.

За словами членів знімальної групи, танк не загальмував на потрібній позначці і наїхав на 31-річного Олега Шелкіна. Трагедія сталася у понеділок, 22 жовтня, пише "СтарХит"(відео з місця події дивіться нижче)..

Повідомляється, що чоловік не встиг вчасно зреагувати на танк, що рухався, і потрапив під нього. Від отриманих травм каскадер помер на місці події. Справою вже займаються правоохоронні органи, ведеться дослідча перевірка.

Фото зі знімального майданчика kaluga24.tv

Поки що ж робота над картиною з Сергієм Безруковим припинена. Очевидці трагедії повідомили, що йдеться виключно про нещасний випадок.

"Танк не загальмував на потрібній точці, чоловік не встиг зреагувати і потрапив під машину. Каскадер загинув. Ми перебуваємо у глибокому шоці", — розповіли представники знімальної групи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія зганьбилася з критикою українського фільму про Донбас режисера Сергія Лозниці, який побореться за "Оскар-2019".