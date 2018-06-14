Роза Аль-Намрі: "Після "Холостяка" краще розбираюся в психології жінок і чоловіків"

Ведуча пост-шоу "Холостяк. Як вийти заміж" і тревел-шоу "Світамі за скарбом" на СТБ Роза Аль-Намрі в інтерв'ю OBOZREVATEL розповіла про специфіку проекту "Холостяк", свої подорожі і чому сильно схудла.

- Ще один сезон проекту "Холостяк" позаду. Роза як вважаєте, чому Рождену і Іванці не вдалося зберегти стосунки після закінчення проекту?

- Не склалося, тому що це відносини двох людей. Я можу оцінювати ці відносини тільки як глядач і висловлювати свої припущення. Це може бути з розряду моїх казок і фантазій. Наприклад, тому що у Рождена гастролі, а Іванка дуже молода. Чи тому, що вони не готові до серйозних стосунків. Але як все насправді, знають тільки вони самі.

- Чим Рожден відрізнявся від попередніх "Холостяків"?

- Рожден - артист, і помилково думати, що чоловік-артист такий же, як чоловік не артист. Досить важко бути з такою людиною, якщо ви вважаєте, що він такий же, як всі. Чоловіки артисти - непрості, у них завжди складний характер.

- Які помилки дівчата частіще допускають під час проекту? Напевно, вони повторяться із сезону в сезон?

- Однозначно повторюються. Щороку є дівчата, які придумують собі якийсь образ і намагаються йому відповідати. Але тримати маску довгий час, 24 години на добу, неможливо, тому, врешті-решт, вони розчаровуються, бачачи себе на екрані. Щоб цього не сталося, потрібно спочатку бути щирими. А ще кожен рік учасниці проекту починають дружити між собою, але ж вони туди приходять не за подругами, а за любов'ю. І про це теж треба пам'ятати, а дружити з дівчатками можна вже після закінчення реаліті.

Роза Аль-Намрі і Народжений Фото: прес-служба СТБ

- Чи були у вас свої фаворитки в цьому сезоні?

- Я ніколи не називаю своїх фавориток, тому що це буде некоректно і несправедливо. Кожна дівчина, яка приходить до мене в студію, стає в якийсь момент моєї фавориткою.

- Як думаєте, дівчата частіше приходять на проект будувати відносини або прорекламувати себе?

- Я думаю, що дівчата приходять рекламувати себе і будувати відносини (сміється). І це нормально.

Роза Аль-Намрі з учасницями щоу Фото: прес-служба СТБ

- Чи не вважаєте, що специфіка проекту суперечить ідеям фемінізму, хіба жінка повинна боротися за увагу чоловіка?

- Ви хочете, щоб на мене зараз напали всі феміністки за це питання (сміється)? Я, наприклад, не хочу з феміністками зв'язуватися (сміється). Тому що ця течія дуже активна, і коли жінки за щось борються, крім чоловіка, це дуже серйозно.

- Ви теж були учасницею проекту, які уроки винесли для себе?

- Їх дуже багато. На проекті "Холостяк" я краще пізнала себе, стала більше себе розуміти, поважати і цінувати. Я стала впевненішою в собі, краще розбираюся в психології жінок і чоловіків, знаю, що можу виходити з будь-яких стресових ситуацій, а ще після проекту ми з батьком стали ще ближче.

- Скільки країн ви встигли відвідати з проектом "Світамі за скарбом"? Що здивувало найбільше?

- Ми відвідали Італію, Німеччину і В'єтнам. Кожен день мене щось дивувало. Кожен день були нові конкурси, нові емоції, країни, місця. У В'єтнамі дуже здивувало те, що жителі цієї країни щоранку підносять каву до статуї Будди. А також вони дуже вірять в духів, і всюди ставлять свічки і ароматичні палички, нібито спілкуючись таким чином з духами. Хоча, іноді від цього було трохи страшно (посміхається). А ще майже на кожному кроці у В'єтнамі багато аптек зі слов'янськими назвами. Ось ти йдеш по вулиці, а там цілий парад імен - аптека "Саша" або "Таня" (сміється).

- Де ще мрієте побувати?

- Я б хотіла побувати в Португалії і в Марокко. Марокко - одна із арабських країн, в яких я не була ще, тому мені було б дуже цікаво відвідати її. До того ж, ми всі колись дивилися серіал "Клон" (сміється). Це ще одна причина, чому я б хотіла туди з'їздити.

- Робота ведучої вимагає постійного догляду за собою. Як підтримуєте фізичну форму?

- Я намагаюся стежити за тим, що їм, намагаюся, щоб їжа була правильною, здоровою і смачною. Вранці п'ю воду з лимоном, обов'язково снідаю. Намагаюся вести активний спосіб життя, люблю багато ходити пішки - від цього дуже добре підтягуються ноги. Займаюся танцями і планую почати бігати. А ще зараз я тримаю піст - не їм і не п'ю до заходу сонця, тому теж дуже схудла з таким способом життя. Їм тільки вночі, до світанку.

Роза Аль-Намрі Фото: прес-служба СТБ

- Які ваші улюблені б'юті процедури?

- Останнім часом я полюбила міняти щось в собі, гратися з волоссям. Я довіряю своєму майстрові Юрію Цареву, він кожен раз фантазує і експериментує з моєї зачіскою (посміхається).

Раніше OBOZREVATEL повідомив, що переможниця четвертого сезону популярного реаліті-шоу "Холостяк" Анна Селюкова вийшла заміж за чемпіона світу з покеру Євгена Качалова .