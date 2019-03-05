"Росія померла": Кондратюк гнівно висловився про гастролі українських зірок в РФ

Український продюсер, ведучий популярного ТВ-шоу "Караоке на Майдані" Ігор Кондратюк заявив, що українські зірки не можуть гастролювати по РФ, оскільки виступати перед агресором — це низькокультурно і малоінтелектуально.

Також він додав, що особисто для нього Росія померла, і з березня 2014 року абсолютно не контактує з росіянами. Про це йшлося в інтерв'ю виданню "Українська правда".

"Не треба закривати очі на те, що наші артисти запитують: а чому одним можна гастролювати, а іншим — ні? На мій погляд, нікому не можна. Я з березня 2014-го взагалі не контактую з росіянами, хоча сам — виходець із телевізійної школи у Москві. Росія для мене померла. Виступати перед агресором — це низькокультурно і малоінтелектуально", — резюмував Кондратюк.

Ігор Кондратюк glavcom.ua

Гастролі українських виконавців по Росії продюсер порівняв із ситуацією, коли бандити пограбували чийсь дім, а після цього потерпілі заспівають їм пісню "на прощання".

"До вас у дім увірвалися бандити, забрали ваші речі, спалили хлів, і ваша дочка вибігає на ґанок і кричить їм услід: "А хочете, я вам пісню заспіваю? У мене гарний голос!". Уявили? Ось такі українські "дочки" і їхні братці зараз гастролюють в РФ", — додав Ігор.

Також він прокоментував Нацвідбір учасників на Євробачення-2019 від України, в ході якого переможниця відбору MARUV заявила, що, виступаючи в Росії, несе мир і любов. На його думку, музика не може бути поза політикою.

Переможниця Національного відбору на Євробачення MARUV BBC

"Це стан MARUV і всіх інших учасників в Україні у 2019 році, коли п'ять років іде війна з агресором. Треба сказати MARUV, що на Марсі, наприклад, умови життя інші. Або артисти живуть в реальному світі, або нехай йдуть у дупу і використовують свої таланти де завгодно, тільки не в Нацвідборі, як люди, які представлятимуть Україну. У країні, де воюють, говорити, що вас не стосується війна — це маячня. Це всі розуміють, хто при свідомості", — підсумував Кондратюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ігор Кондратюк в одній з дискусій у мережі прокоментував скандал навколо відмови України від участі у Євробаченні-2019, заявивши, що в ситуації "винна MARUV, а всі інші стали заручниками співачки". При цьому він умовно назвав її "вівцею".

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