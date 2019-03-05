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"Росія померла": Кондратюк гнівно висловився про гастролі українських зірок в РФ

20.1тЧитати матеріал російською

Український продюсер, ведучий популярного ТВ-шоу "Караоке на Майдані" Ігор Кондратюк заявив, що українські зірки не можуть гастролювати по РФ, оскільки виступати перед агресором — це низькокультурно і малоінтелектуально.

Також він додав, що особисто для нього Росія померла, і з березня 2014 року абсолютно не контактує з росіянами. Про це йшлося в інтерв'ю виданню "Українська правда".

"Не треба закривати очі на те, що наші артисти запитують: а чому одним можна гастролювати, а іншим ні? На мій погляд, нікому не можна. Я з березня 2014-го взагалі не контактую з росіянами, хоча сам виходець із телевізійної школи у Москві. Росія для мене померла. Виступати перед агресором це низькокультурно і малоінтелектуально", — резюмував Кондратюк.

Ігор Кондратюк

Ігор Кондратюк

glavcom.ua

Гастролі українських виконавців по Росії продюсер порівняв із ситуацією, коли бандити пограбували чийсь дім, а після цього потерпілі заспівають їм пісню "на прощання".

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"До вас у дім увірвалися бандити, забрали ваші речі, спалили хлів, і ваша дочка вибігає на ґанок і кричить їм услід: "А хочете, я вам пісню заспіваю? У мене гарний голос!". Уявили? Ось такі українські "дочки" і їхні братці зараз гастролюють в РФ", — додав Ігор.

Також він прокоментував Нацвідбір учасників на Євробачення-2019 від України, в ході якого переможниця відбору MARUV заявила, що, виступаючи в Росії, несе мир і любов. На його думку, музика не може бути поза політикою.

Переможниця Національного відбору на Євробачення MARUV

Переможниця Національного відбору на Євробачення MARUV

BBC

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"Це стан MARUV і всіх інших учасників в Україні у 2019 році, коли п'ять років іде війна з агресором. Треба сказати MARUV, що на Марсі, наприклад, умови життя інші. Або артисти живуть в реальному світі, або нехай йдуть у дупу і використовують свої таланти де завгодно, тільки не в Нацвідборі, як люди, які представлятимуть Україну. У країні, де воюють, говорити, що вас не стосується війна це маячня. Це всі розуміють, хто при свідомості", — підсумував Кондратюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ігор Кондратюк в одній з дискусій у мережі прокоментував скандал навколо відмови України від участі у Євробаченні-2019, заявивши, що в ситуації "винна MARUV, а всі інші стали заручниками співачки". При цьому він умовно назвав її "вівцею".

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Тема
Євробачення-2019
Особи
Ігор КондратюкІгор Кондратюк
Теги
шоу-бизнесНацвідбір на Євробачення
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Антонов Семен
Антонов Семен
Шел пятый год войны. Украины повышала экспорт из страны агрессора, президент и некоторые олигархи имели бизнес у противника, миллионы украинцев уезжают в РФ на заработки, украинские газовики требуют, что бы газ агрессора в Европу шел только через Украину. И тут появляются артисты ( по Кондратюку- овцы) , которые тоже хотят заработать деньги в РФ. Но встает Игорь Кондратюк и сознательные украинцы с возгласами: «Выступать перед агрессором – это низкокультурно и малоинтелектуально",
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Был такой идиот...кикабидзе...старый стал...у него тоже умерла...но песенки поет на русском...На грузинском он...никому не нужен...аул маленький
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Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
зато Лорак эти слова пофиг-она фотки в инстаграме постит на фоне мраморных сходней...в очень неслабом "домике"...таки заработала...а потом вдруг что-удерёт назад.домой в Украину...только не думает-примут ли её здесь...
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