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Російський співак розповів, як був "посланий" Пугачовою

19.3тЧитати новину російською

Популярний російський співак, учасник шоу "Холостяк" Єгор Крід розповів про те, як на початку своєї кар'єри його "практично викинула на вулицю" примадонна радянської естради Алла Пугачова.

Так, Крід поділився історією про те як робив перші кроки на шляху до великої сцени. Він вирішив спробувати свої сили у вокальному проекті "Фактор А", де і зустрівся з Пугачовою, пише "СтарХіт".

Артист зізнався, що навіть не зміг пройти відбір, так як виявилось, що абсолютно не підходить під суворі правила примадонни.

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"Я не пройшов навіть відбір на прослуховуванні у Алли Пугачової. Вже через роки ми опинилися в одній компанії з людиною, яка займалася цим проектом. Він був дуже здивований, що на мене не звернули належної уваги", - зазначив Єгор.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російські ЗМІ поширили фейкову інформацію про те, що в четвер, 9 серпня, примадонна радянської естради, легендарна співачка Алла Пугачова померла. Шанувальників також збентежив той факт, що виконавиця припинила публікувати фото в соцмережах. Зрозуміло, Пугачова жива і неушкоджена, а її мовчання в соціальних мережах було пов'язане з сімейною відпусткою в Італії.

Особи
Єгор КрідАлла Пугачова
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Vystavkina Maryna
Vystavkina Maryna
Умница Алла. Гений не тратит времени на посредственность. Таких кридов вагон и малая тележка. Обиделся, " эвездулька".смешно.
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