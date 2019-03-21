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Романтичний танець Собчак і Богомолова злили в мережу: відео

1.6тЧитати матеріал російською

У мережі з'явився запис романтичного танцю російської журналістки Ксенії Собчак із режисером Костянтином Богомоловим. Парі вже давно приписують роман, особливо після розлучення Собчак із чоловіком Максимом Віторганом.

Запис із вечірки на честь дня народження їхнього спільного знайомого виклали на YouTube. На відео пара танцює, а Богомолов водночас співає в мікрофон пісню з репертуару Філіпа Кіркорова "Снег".

Судячи з коментарів, користувачі мережі прийняли події на відео за публічне визнання взаємного кохання.

"Ну тепер все зрозуміло", "Шкода Віторгана. Напевно, важко йому на це дивитися", "Навіщо тільки приховувати? Все ж і так очевидно", — зазначили під відео глядачі.

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Особи
Ксенія СобчакКостянтин Богомолов
Місце
Росія
Теги
видеоYoutubeроманНовини Росії
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