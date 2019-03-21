Романтичний танець Собчак і Богомолова злили в мережу: відео

У мережі з'явився запис романтичного танцю російської журналістки Ксенії Собчак із режисером Костянтином Богомоловим. Парі вже давно приписують роман, особливо після розлучення Собчак із чоловіком Максимом Віторганом.
Запис із вечірки на честь дня народження їхнього спільного знайомого виклали на YouTube. На відео пара танцює, а Богомолов водночас співає в мікрофон пісню з репертуару Філіпа Кіркорова "Снег".
Судячи з коментарів, користувачі мережі прийняли події на відео за публічне визнання взаємного кохання.
"Ну тепер все зрозуміло", "Шкода Віторгана. Напевно, важко йому на це дивитися", "Навіщо тільки приховувати? Все ж і так очевидно", — зазначили під відео глядачі.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Собчак і Віторган одружилися в лютому 2013 року. В 2016 у них народився син.
У кінці 2018 року стало відомо, що стосунки пари на межі розриву, оскільки Собчак закрутила роман із Богомоловим.
21 січня Віторган побив Богомолова через підозри в романі з його дружиною. Пізніше з'явилися подробиці.
6 березня Ксенію помітили разом із Богомоловим в аеропорту і вже в той же вечір вони мило поцілувалися в щоку на офіційному заході.
Увечері 7 березня Собчак і Віторган написали однакові тексти про те, що давно вже не живуть разом.
Пізніше в інтерв'ю Ксенія зізналася, що в розриві з чоловіком замішані відсутність турботи і уваги.
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