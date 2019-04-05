"Рівень – Леся Нікітюк": українська ТВ-зірка гостро спародіювала вульгарний кліп MARUV

Українська ТВ-зірка, ведучий Володимир Остапчук порадував фанів забавною пародією на новий кліп скандальної MARUV.

Остапчук спародіював новий хіт Siren Song, з яким MARUV виступала на Національному відборі на Євробачення-2019. Відео опубліковано на YouTube (щоб подивитися відео, доскролльте новину до кінця).

Остапчук висміяв еротичний ролик MARUV, відтворивши танці в латексних вбраннях, сцени у ванній і інші пікантні моменти.

MARUV YouTube (скріншот відео)

"Я приймаю музичний виклик на пісню MARUV #sirensong. Я вірю, що кожен з вас повинен побачити наші "Bang"-дебати і оцінити, що крутіше - оригінал або пародія", – написав під роликом в соцмережі Володимир.

Користувачі мережі прийшли в захват від пародії Остапчука. Багато з них в коментарях написали про те, що Володимир має іскристе почуття гумору.

"Рівень англійської – Леся Нікітюк", – також посміялися з фрази користувачі.

Пародія на кліп MARUV YouTube

Пародія на кліп MARUV YouTube

Пародія на кліп MARUV YouTube

Пародія на кліп MARUV YouTube

Пародія на кліп MARUV YouTube

Нагадаємо, що перемігши в Національному відборі на Євробачення-2019, MARUV відмовилася представляти Україну на конкурсі в Ізраїлі. Після переговорів з організатором - Національної громадської телерадіокомпанією України - артистка поскаржилася на "кабальні" умови контракту.

Пізніше в НГТУ прокоментували пункти договору, які назвали "не такими вже й страшними", як про це розповіла в соцмережах MARUV.

Як писав пізніше OBOZREVATEL, не знайшовши заміну MARUV, Україна була змушена відмовитися від участі в Євробаченні-2019. Примітно, що Україна може пропустити і Євробачення-2020 року, докладніше про це читайте за посиланням.

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