Реперу, який гастролював у Криму, дозволили виступати в Україні

Російському реперу Моту (Матвій Мельников), який у вересні 2016 року гастролював в окупованому Криму, дозволили виступати в Україні.

Так, артисту не заборонили в'їзд на територію країни. Про це свідчить відповідь Служби безпеки України на інформаційний запит "Апострофа".

"За інформацією, наданою прес-центру СБ України компетентними підрозділами на Ваш запит від 7 березня ц.р., повідомляємо. За станом на дату запиту рішення про заборону в'їзду зазначеній особі Службою безпеки не приймалося", - сказано у відповіді.

апостроф

Нагадаємо, у квітні в Мота заплановані концерти в Києві та Харкові. У 2017 році він збирався виступати в Одесі, але після погроз активістів концерт скасували.

Репер Мот, справжнє ім'я Матвій Мельников, народився у місті Кримськ у Краснодарському краї Росії. Перші пісні Мот почав писати у 2006 році: вони представляли собою стьобні фрістайли, присвячені російського репу. Пізніше музикант став писати більш серйозні тексти.

Відзначимо, що з травня 2017 Мельников знаходиться в "чистилищі" Миротворця.

До слова, Мот одружений на українській моделі Марії Мельниковій, яка в січні 2018 року народила від нього первістка.

Як повідомляв "Обозреватель", у лютому 2016 року реперу Максу Коржу після гастролей в окупованому Криму довелося скасувати свій концерт в Києві, ім'я співака потрапило в так званий чорний список. Однак уже в липні 2017 співак похвалився фотографіями з Києва і розповів своїм фанатам, як йому вдалося "обійти" заборону на в'їзд в Україну. Уже в грудні 2017 року він дав сольний концерт в київському Палаці спорту.