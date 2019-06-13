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"Ременем по д*пі!" Лайливий скандал Лазарєва з Лободою отримав продовження

10.7тЧитати матеріал російською

Лайливий скандал навколо артистів Сергія Лазарєва та Світлани Лободи на врученні російської премії МузТВ-2019 отримав продовження – в ситуацію втрутилася відомий блогер Олена Міро.

Вона жорстко розкритикувала у своїй колонці в LiveJournal витівки творчих людей в Росії, які ображаються один на одного через грамоти і нагороди.

"Сергійку Лазарєв обматюкав Світланку Лободу за те, що та взяла шість тарілочок і дуже цьому раділа. Тарілочки – не прості. Тарілочки – майже золоті. Музична премія. Сергійку, який сидив у першому ряду, так розлютився, що голосно крикнув: "Ти що, ох**ла? Типу найкрутіша?" Світланка відразу відписалася від Сергія в "Інстаграмі", а він не став її більше лайкати", – написала Міро.

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Блогер порівняла цю ситуацію з дітьми, які лаються в пісочниці через лопатку і ридають, дригаючи ніжками. Вона пояснила, що у неї витівка російських зірок викликала такі ж почуття – шкоду й сміх, додавши, що дорослі, "немов недорозвинені діти", лаються через тарілки.

Сергій Лазарєв і Світлана Лобода

Сергій Лазарєв і Світлана Лобода

колаж

"Криють один одного за лаштунками матом, ніби ділять останній шматок мамонта в голодний рік льодовикового періоду. Тарілочка містечкової премії для них дуже важлива. Як наприклад для Кіркорова – звання народного артиста", – додала блогер.

Її здивувало, що дорослі творчі люди так реагують на нагороди і корчать з себе "блазня горохового".

"Адекватні ці люди? Б'ються через тарілочки. Радіють грамотам. Відписуються один від одного в соцмережах. Ображаються. Ці старанно виставляють себе кінченими дебілами і на повному серйозі лаються через сувеніри. Може бути, якщо вже вони поводяться, немов діти, з ними і потрібно, як з дітьми дати ремінцем по д*пі, поставити в кут, позбавити солодкого і заборонити займатися сексом, щоб не бешкетували?" – підсумувала вона.

Сергій Лазарєв і Світлана Лобода

Сергій Лазарєв і Світлана Лобода

ВладТайм

Як повідомляв OBOZREVATEL, Лобода брала участь в російській музичній премії МузТВ, де отримала нагороду. Очевидці розповіли, що Лазарєв обматюкав її на врученні премії. Однак пізніше він прокоментував ситуацію, віджартувався, що це чиясь фантазія, і не було такого.

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Особи
Сергій ЛазарєвСвітлана Лобода
Місце
Росія
Тег
шоу-бизнес
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