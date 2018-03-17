Пугачову без макіяжу переплутали з донькою

Примадонна російської естради, співачка Алла Пугачова спантеличила своїх шанувальників фотографією, на якій зображена без макіяжу.

Знімок 68-річної артистки, опублікований в її Instagram-акаунті, заплутав підписників Пугачової. Вони переплутали зірку з її донькою - Христиною Орбакайте.

"З легким паром! Завтра з чистою совістю піду на вибори", - підписала сміливий кадр Примадонна.

Алла Пугачова Instagram @alla_orfey

Новини Пугачова вийшла в світ в сміливому міні

Фанати Пугачової тут же взялися відзначати її схожість з Орбакайте і навіть зізналися, що переплутали їх.

Відзначимо, що Христина Орбакайте є дочкою Пугачової від першого чоловіка Миколаса Едмундаса Орбакаса. Наразі їй 46 років.

Христина Орбакайте Instagram @orbakaite_k

Христина Орбакайте і Алла Пугачова Joinfo

Як повідомляв "Обозреватель", раніше фанати переплутали співачку Лоліту з Пугачовою.