"Прямо як Зіанджа": Дорн спантеличив фанів дивним фото

Український співак Іван Дорн, який наразі активно гастролює в Росії, і навіть отримав там звання "Кращого артиста", спантеличив шанувальників дивною фотографією.

У кадрі виконавець позує в образі жінки - з довгими кучерями та в епатажному фіолетовому костюмі. Знімок був опублікований у Instagram-акаунті співака.

"Настав час відкрити секрет! У мене шість пальців на правій нозі!" - підписав незвичайний кадр Дорн.

Іван Дорн Instagram @dorn_ivan

Шанувальники співака бурхливо відреагували на дивний знімок і навіть порівняли Дорна з українською співачкою-трансгендером Зіанджею (екс-Борис Апрель).

"Ой, схоже, є й інший секрет!", "Чорнобильська катастрофа залишила свій слід", "Це що взагалі? Я розчарувалася в тобі", - пишуть обурені коментатори.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 червня Іван Дорн відіграє концерт у Києві.