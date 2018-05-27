"Прострочена Леді Гага": Бузову розкритикували за дивне вбрання

Російську співачку, зірку реаліті-шоу "Дом 2" Ольгу Бузову розкритикували за дивне вбрання.

У ньому скандальна артистка з'явилася на церемонії вручення музичної премії RU.TV, яка відбулася 26 травня в Москві. Бузова з'явилася на заході в яскравому вбранні, який розбурхав підписників Іnstagram-аккаунта RU.TV.

Епатажний образ зірка "Дому-2" продумала до деталей. На голову вона одягла золотий капелюшок у вигляді медузи Горгони. На плечі - золоті захисні пластини, на грудях - ліф у вигляді осколків дзеркала. Основою образу послужили золоті панчохи з прорізами та відверте фіолетове боді.

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Незважаючи на те, що виглядала Бузова досить ефектно, вона піддалася критиці з боку користувачів мережі.

"Прострочена Леді Гага", "Як купол у церкві", "Жахливо... Тільки вона могла так одягнутися", - пишуть коментатори.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Ольга Бузова виклала в мережу фото у весільній сукні, чим здивувала фанатів.