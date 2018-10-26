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''Прощавай, Колю!'' Пугачова зворушливо відреагувала на смерть Караченцова

4.6тЧитати матеріал російською

Примадонна російської і радянської естради Алла Пугачова відреагувала на смерть відомого актора Миколи Караченцова.

Так, легендарна співачка тепло спілкувалася із померлим артистом. З нагоди його смерті вона опублікувала короткий пост на особистій сторінці в Instagram.

"Прощавай, Колю!" — написала Пугачова у пам'ять Караченцова, прикріпивши до посту його фотографію.

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Шанувальники в коментарях відреагували на публікацію, зазначивши, що смерть вразила їх до глибини душі.

"Алла Борисівна, так коротко, але до сліз..." — відзначили фоловери.

''Прощавай, Колю!'' Пугачова зворушливо відреагувала на смерть Караченцова

''Прощавай, Колю!'' Пугачова зворушливо відреагувала на смерть Караченцова

''Прощавай, Колю!'' Пугачова зворушливо відреагувала на смерть Караченцова

Як повідомляв OBOZREVATEL, Микола Караченцов помер у п'ятницю, 26 жовтня, в лікарні у місті Красногорськ. Останні два дні життя актор перебував у дуже важкому стані і майже не приходив до тями. Дружина артиста Людмила Поргіна розповіла про смерть і останні дні життя чоловіка, зазначивши, що він "тримався до останнього, хоч і мучився".

Прощання із Миколою Караченцовим пройде у понеділок, 29 жовтня, на сцені театру "Ленком" у Москві.

Особи
Микола КараченцовАлла Пугачова
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Мышаков Андрей
Мышаков Андрей
Сдох ещё один фашиствовавший имперец, который поддерживал своим талантом войну и убийства украинцев. Мир стал чище и добрее. Пусть земля ему будет стекловатой
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