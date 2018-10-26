''Прощавай, Колю!'' Пугачова зворушливо відреагувала на смерть Караченцова

Примадонна російської і радянської естради Алла Пугачова відреагувала на смерть відомого актора Миколи Караченцова.

Так, легендарна співачка тепло спілкувалася із померлим артистом. З нагоди його смерті вона опублікувала короткий пост на особистій сторінці в Instagram.

"Прощавай, Колю!" — написала Пугачова у пам'ять Караченцова, прикріпивши до посту його фотографію.

Шанувальники в коментарях відреагували на публікацію, зазначивши, що смерть вразила їх до глибини душі.

"Алла Борисівна, так коротко, але до сліз..." — відзначили фоловери.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Микола Караченцов помер у п'ятницю, 26 жовтня, в лікарні у місті Красногорськ. Останні два дні життя актор перебував у дуже важкому стані і майже не приходив до тями. Дружина артиста Людмила Поргіна розповіла про смерть і останні дні життя чоловіка, зазначивши, що він "тримався до останнього, хоч і мучився".

Прощання із Миколою Караченцовим пройде у понеділок, 29 жовтня, на сцені театру "Ленком" у Москві.