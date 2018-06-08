"Прикид Пугачової": Регіну Тодоренко критикують за вибір вбрання

Телеведуча Регіна Тодоренко продемонструвала сміливий образ. Тодоренко з'явилася на російській премії Fashion People Awards 2018 у невдалому вбранні.

Регіна позувала на червоній доріжці в сукні-туніці, повністю вручну розшитій стеклярусом від Alla Kravchenko.

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Своє вбрання Тодоренко доповнила високими чобітьми.

Регіна Тодоренко Фото: instagram.com/reginatodorenko

Шанувальники розкритикували Регіну за зовнішній вигляд: "Стиліста треба поміняти", "Прикид Пугачової", "Образ залишає бажати кращого", "Вульгарний образ", "Не образ, а жах...як можна молоду і красиву дівчину так зіпсувати вбранням", "Старить цей образ... дешево виглядає", "Жахливе вбрання", "Стиліст тобі явно не друг", "Невдало підібрали образ", - коментують користувачі.

Раніше OBOZREVATEL повідомив, що Анна Седокова похвалилася музичною нагородою, яку їй вручили в Москві . Премію Анна отримала за кліп на пісню "Не твоя вина", яка була презентована ще в жовтні 2017 року.