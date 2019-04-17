"Поважай традиції країни!" Лорак викликала суперечки через знімок без білизни в мусульманській країні

Українська співачка Ані Лорак, яка раніше всполошила мережу "криком душі" про своє розлучення з чоловіком-зрадником, відзначилася зухвалою витівкою в мусульманській країні ОАЕ.

Так, артистка сфотографувалася біля готелю в Дубаї, позуючи в легкому комбінезоні без білизни. Пікантний знімок опублікований на Instagram-сторінці Кароліни.

Користувачі мережі активно відреагували на зображення, їх думки розділилися. Багато з них висловили Лорак компліменти з приводу образу і зовнішності, інші ж, побачивши що артистка фотографується без білизни в мусульманській країні, різко висловилися і попросили її поважати традиції мусульман.

"Звичаї країни, де перебуваєш, треба поважати, а не соски виставляти. Все ж це не Росія", – обурилися фоловерів.

"З кожним днем все гарнішаєте, як у вас це виходить?" – похвалили зірку фанати.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Не знаєш, хто чоловік Каменської? Читай в нашому Instagram!