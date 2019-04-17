"Поважай традиції країни!" Лорак викликала суперечки через знімок без білизни в мусульманській країні

Українська співачка Ані Лорак, яка раніше всполошила мережу "криком душі" про своє розлучення з чоловіком-зрадником, відзначилася зухвалою витівкою в мусульманській країні ОАЕ.
Так, артистка сфотографувалася біля готелю в Дубаї, позуючи в легкому комбінезоні без білизни. Пікантний знімок опублікований на Instagram-сторінці Кароліни.
Користувачі мережі активно відреагували на зображення, їх думки розділилися. Багато з них висловили Лорак компліменти з приводу образу і зовнішності, інші ж, побачивши що артистка фотографується без білизни в мусульманській країні, різко висловилися і попросили її поважати традиції мусульман.
"Звичаї країни, де перебуваєш, треба поважати, а не соски виставляти. Все ж це не Росія", – обурилися фоловерів.
"З кожним днем все гарнішаєте, як у вас це виходить?" – похвалили зірку фанати.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Ані Лорак зі скандалом розлучилася з чоловіком Муратом Налчаджиоглу, з яким прожила майже 10 років в шлюбі.
Причиною розриву відносин стала зрада Мурата, яка потрапила на відео з молодою моделлю Яною Бєляєвою.
Інформація про те, що співачка вирішила розлучитися, з'явилася в жовтні 2018 року.
Позов до суду був поданий 4 грудня 2018 року, а перше засідання відбулося 24 грудня.
Брат співачки розповів подробиці, уточнивши, що дочка Софія після розлучення залишається з матір'ю.
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