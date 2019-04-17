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"Поважай традиції країни!" Лорак викликала суперечки через знімок без білизни в мусульманській країні

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Українська співачка Ані Лорак, яка раніше всполошила мережу "криком душі" про своє розлучення з чоловіком-зрадником, відзначилася зухвалою витівкою в мусульманській країні ОАЕ.

Так, артистка сфотографувалася біля готелю в Дубаї, позуючи в легкому комбінезоні без білизни. Пікантний знімок опублікований на Instagram-сторінці Кароліни.

Користувачі мережі активно відреагували на зображення, їх думки розділилися. Багато з них висловили Лорак компліменти з приводу образу і зовнішності, інші ж, побачивши що артистка фотографується без білизни в мусульманській країні, різко висловилися і попросили її поважати традиції мусульман.

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"Вагітна?" Лорак викликала суперечки в мережі через дивне відео

"Звичаї країни, де перебуваєш, треба поважати, а не соски виставляти. Все ж це не Росія", – обурилися фоловерів.

"З кожним днем все гарнішаєте, як у вас це виходить?" – похвалили зірку фанати.

"Поважай традиції країни!" Лорак викликала суперечки через знімок без білизни в мусульманській країні

"Поважай традиції країни!" Лорак викликала суперечки через знімок без білизни в мусульманській країні

"Поважай традиції країни!" Лорак викликала суперечки через знімок без білизни в мусульманській країні

"Поважай традиції країни!" Лорак викликала суперечки через знімок без білизни в мусульманській країні

"Поважай традиції країни!" Лорак викликала суперечки через знімок без білизни в мусульманській країні

"Поважай традиції країни!" Лорак викликала суперечки через знімок без білизни в мусульманській країні

"Поважай традиції країни!" Лорак викликала суперечки через знімок без білизни в мусульманській країні

"Поважай традиції країни!" Лорак викликала суперечки через знімок без білизни в мусульманській країні

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Ані Лорак
Теги
новинишоу-бизнес
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Крым Андрей
Крым Андрей
Дайте угадаю... хранителями традиций мусульманских ценностей, являются исключительно украинские падриоты.
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