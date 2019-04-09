Потап здивував схудненням на 17 кг: як виглядає репер

Український репер і продюсер Потап (Олексій Потапенко) суворо взявся за питання зайвої ваги. За останній час артисту вдалося схуднути на 17 кг.

Таємницю з особистого життя співака і судді вокального шоу "Голос країни" розкрив його ведучий Юрій Горбунов.

"Хочу, щоб ви поаплодували Олексію. Людина схудла на 17 кілограмів. Молодий, гарний, перспективний", - зазначив Горбунов під час чвертьфіналу.

Потап в прямих ефірах "Голосу країни" показався у класичному костюмі і зміни в його обличчі помітили навіть глядачі й користувачі Instagram.

Фото: instagram.com/realpotap

"Схуд, чи що?", "Вау, Потап реально так схуд чи це фотошоп?", "Потапчик, ти такий спортивний став", "Ось це несподівані зміни", - відзначили в коментарях під постом зі свіжої фотографією артиста.

У програмі півфіналу Потап і його група Mozgi виступили з новою піснею Digitalization.

Як писав раніше OBOZREVATEL, в 9 випуску проекту "Голос країни" співак Олександр Ткаченко розповів, чому вирішив змінити ім'я на Девід Аксельрод. Як зізнався артист у відповідь на питання Потапа, причиною для зміни імені стала складна для нього історія, проте він радий, що зміг поділитися нею з глядачами.

Дізнайся першим у нашому Instagram, коли у Меган Марк та принца Гаррі народиться дитина!