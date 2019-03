Помер соліст The Prodigy: згадуємо останній виступ гурту в Україні

У понеділок, 4 березня, стало відомо про смерть соліста культових The Prodigy Кіта Флінта. Тіло 49-річного музиканта знайшли в його будинку, згідно з першою інформацією, поліція не розглядала смерть як насильницьку.

У найближчу годину по соцмережах пройшла хвиля скорботи. Фанати досі відмовляються вірити у смерть музиканта, оскільки для цього не було жодних відомих пресі або його шанувальникам передумов. OBOZREVATEL згадав, яким був останній виступ The Prodigy з Кітом Флінтом в Україні.

Кіт Флінт Фото: pinterest.com

Влітку 2017 року The Prodigy стали хедлайнерами одного з найбільших фестивалів в Україні Atlas Weekend 2017. Тоді гурт видав потужне шоу на головній сцені, виконавши свої найкращі хіти, такі як Breathe, The Day Is My Enemy, Poison, Firestarter та інші.

У мережі збереглися десятки роликів із кадрами вражаючого шоу. Як відзначали жителі довколишніх районів, біти The Prodigy були чутні за кілометр від місця проведення фестивалю.

У 2019-му The Prodigy були заявлені хедлайнерами ще одного великого фестивалю в Києві - UPark Festival. До столиці України музиканти мали привезти свою сьому платівку No Tourists (2018). Чи виступить тепер гурт без Кіта Флінта, наразі не відомо.

Нагадаємо, причина смерті Кіта Флінта наразі також залишається невідомою.

