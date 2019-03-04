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Помер соліст The Prodigy: згадуємо останній виступ гурту в Україні

3.4тЧитати матеріал російською

У понеділок, 4 березня, стало відомо про смерть соліста культових The Prodigy Кіта Флінта. Тіло 49-річного музиканта знайшли в його будинку, згідно з першою інформацією, поліція не розглядала смерть як насильницьку.

У найближчу годину по соцмережах пройшла хвиля скорботи. Фанати досі відмовляються вірити у смерть музиканта, оскільки для цього не було жодних відомих пресі або його шанувальникам передумов. OBOZREVATEL згадав, яким був останній виступ The Prodigy з Кітом Флінтом в Україні.

Кіт Флінт

Кіт Флінт

Фото: pinterest.com

Влітку 2017 року The Prodigy стали хедлайнерами одного з найбільших фестивалів в Україні Atlas Weekend 2017. Тоді гурт видав потужне шоу на головній сцені, виконавши свої найкращі хіти, такі як Breathe, The Day Is My Enemy, Poison, Firestarter та інші.

У мережі збереглися десятки роликів із кадрами вражаючого шоу. Як відзначали жителі довколишніх районів, біти The Prodigy були чутні за кілометр від місця проведення фестивалю.

У 2019-му The Prodigy були заявлені хедлайнерами ще одного великого фестивалю в Києві - UPark Festival. До столиці України музиканти мали привезти свою сьому платівку No Tourists (2018). Чи виступить тепер гурт без Кіта Флінта, наразі не відомо.

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Нагадаємо, причина смерті Кіта Флінта наразі також залишається невідомою.

Як писав раніше OBOZREVATEL, 2 березня помер відомий український письменник і сценарист Василь Портяк. Йому було 66 років.

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Читайте всі новини по темі "Atlas Weekend 2017" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Atlas Weekend 2017
Особи
група The ProdigyКіт Флінт
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