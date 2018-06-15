Помер барабанщик Елвіса Преслі

Американський музикант Домінік Джозеф Фонтана, який грав за ударною установкою в гурті Елвіса Преслі з 1955-го, помер у віці 87 років.

Як повідомляє ABC News, посилаючись на дані дружини музиканта, помер він у власному будинку в штаті Теннессі.

Наскільки відомо, Домінік Фонтана приєднався до гурту Елвіса Преслі у 1955 році і незабаром взяв участь в написанні і записі таких хітів, як "Blue Suede Shoes" та "Jailhouse Rock". Разом музиканти працювали близько 14 років.

Про роки, проведені пліч-о-пліч з "Королем", Фонтана розповів у авторській ілюстрованій книзі "Д.Дж. Фонтана пам'ятає Елвіса", яка вийшла у 1983-му.

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Крім музики Фонтана захоплювався кіно і навіть знявся в декількох фільмах, разом з Преслі. У 2009 році ім'я барабанщика внесли до знаменитого "Залу слави рок-н-ролу".

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