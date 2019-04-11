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Полякову визнали "Жінкою року" в Україні: що відомо

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Українська поп-діва Оля Полякова стала "Жінкою року" в Україні за версією популярного глянцю. Артистка вже вдруге перемогла в престижній номінації.

Полякову нагородили в рамках щорічної церемонії "Жінка України-2019". Премія спрямована на висвітлення і визнання значущості жінки у всіх сферах діяльності сучасного суспільства: культури, шоу-бізнесу, освіти, психології та розвитку, медицини і здоров'я, повідомила прес-служба артистки.

Оля Полякова

Оля Полякова

Instagram @polyakovamusic

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Другий рік поспіль одноголосним переможцем за оцінками читачів глянцевого видання і експертного журі в категорії "шоу-бізнес" стала Оля Полякова.

"Жінка року – дуже щаслива! Дякую всім, хто голосував за мене! Спасибі моїй кращій команді, журналу "Единственная" і моїм дорогим шанувальникам! Я вас люблю!" – подякувала Оля за нагороду.

Оля Полякова

Оля Полякова

Прес-служба

"Премія "Жінка України" – це наша вдячність та визнання найяскравіших жінок в різних сферах суспільства і включає в себе 14 номінацій. Всі вони реалізувалися в професійному плані, стали прикладом наполегливості, працелюбності і джерелом натхнення. Оля Полякова – безумовне тому підтвердження", – прокоментувала перемогу Полякової засновник премії "Жінка України", видавець Едіпресс Медіа Україна Інна Катющенко.

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Оля Полякова

Оля Полякова

Прес-служба

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Оля Полякова висловилася про українських зірок-гастролерів, які їздять виступати в Росію, несподівано заявивши, що розуміє їх. При цьому артистка уточнила, що сама вона дотримується чіткої проукраїнської позиції.

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Особа
Оля Полякова
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