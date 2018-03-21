Пологи Лободи в США: вражаючі фото і ціни "зіркової" клініки

Вагітна українська співачка Світлана Лобода, яка полетіла в Лос-Анджелес готуватися до знаменної події, буде народжувати в пологовому будинку, де з'явилися на світ діти таких знаменитостей, як Мадонна, Вікторія Бекхем, Брітні Спірс та інших.

Так, Світлана поїхала в Лос-Анджелес разом зі своєю донькою Євою. Вони розмістилися на віллі, оренда якої обходиться майже в мільйон рублів за тиждень (більше 17 тисяч доларів). Народжувати артистка планує в VIP-клініці Cedars-Sinai Medical Center, пише Life.Ru .

Елітна клініка вважається однією з найдорожчих в США. Примітно, що раніше там народжували Кім Кардашьян, Мадонна, Брітні Спірс і багато російських зірок шоу-бізнесу. Вартість пологів в медустанові обійдеться Лободі приблизно в три мільйони рублів (понад 50 тисяч доларів).

Палата для породіль в Cedars-Sinai Medical Center Daily Mirror

Зазначимо, при народженні дитина Світлани Лободи отримає американське громадянство.

Cedars-Sinai Medical Center Сайт клініки Cedars-Sinai

Новини Лобода розкрила секрети своєї вагітності

Cedars-Sinai Medical Center Сайт клініки Cedars-Sinai

Як повідомляв "Обозреватель", співачка Світлана Лобода досі не розкрила імені батька майбутньої дитини. При цьому в російських ЗМІ масово поширюється інформація, що популярна виконавиця вагітна від соліста культової німецької рок-групи Rammstein ("Рамштайн") Тилля Ліндеманна.