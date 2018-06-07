Поліція була змушена зупинити концерт Макса Барських на Ібіці

Днями співак Макс Барських повернувся з Іспанії, де виступав на приватній вечірці на острові Ібіца.

Розпалена публіка так довго не відпускала артиста зі сцени (Барських кілька разів виходив на біс), що на шум гостей з'їхалася місцева поліція і змушена була призупинила виступ Макса, повідомили в прес-службі співака.

Справа в тому, що на території острова діє закон про дотримання тиші в громадських місцях у регламентований час доби, згідно з яким за перевищення допустимого рівня шуму передбачена адміністративна відповідальність.

Організатори концерту не врахували реакцію публіки на появу артиста на сцені і змушені були сплатити штраф у кілька сотень євро за порушення правопорядку на острові.

Макс Барських Фото: Юлія Солодовникова

Макс Барських Фото: Юлія Солодовникова

Макс Барських Фото: Юлія Солодовникова

Раніше OBOZREVATEL повідомив, що Макс Барських заінтригував шанувальників новим фото, на якому можна розглянути загадкову татуювання .