Поліція була змушена зупинити концерт Макса Барських на Ібіці

Днями співак Макс Барських повернувся з Іспанії, де виступав на приватній вечірці на острові Ібіца.
Розпалена публіка так довго не відпускала артиста зі сцени (Барських кілька разів виходив на біс), що на шум гостей з'їхалася місцева поліція і змушена була призупинила виступ Макса, повідомили в прес-службі співака.
Справа в тому, що на території острова діє закон про дотримання тиші в громадських місцях у регламентований час доби, згідно з яким за перевищення допустимого рівня шуму передбачена адміністративна відповідальність.
Організатори концерту не врахували реакцію публіки на появу артиста на сцені і змушені були сплатити штраф у кілька сотень євро за порушення правопорядку на острові.
Макс Барських
Фото: Юлія Солодовникова
Макс Барських
Фото: Юлія Солодовникова
Макс Барських
Фото: Юлія Солодовникова
Раніше OBOZREVATEL повідомив, що Макс Барських заінтригував шанувальників новим фото, на якому можна розглянути загадкову татуювання .