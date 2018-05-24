"Подвійне громадянство до доброго не приводить": Бобул вказав на упущення України

Свого часу Україні слід було приділити більше уваги східному краю як у політичному, так і культурному плані. При цьому необхідно було поставити жорсткий заслін тому, що називається "подвійним громадянством".

Як зазначив в інтерв'ю "Гордону" народний артист України Іво Бобул, подібні речі ні до чого доброго не призводять.

"Було упущення. Все ж таки треба було приділити більше уваги тому краю. В політичному, в культурному плані. І поставити заслін тому, що називається "подвійне громадянство". Це до хорошого ніколи не призводить", - вказав Бобул.

За словами артиста, ця проблема в Україні не вирішувалася і залишається невирішеною сьогодні.

"А це - сірник. Запалив - і все. Треба було вирішити цю проблему один раз і назавжди. Якщо ти живеш в Україні і у тебе український паспорт - живи, будь ласка, за законом. Не подобається тобі Україна? Тебе ніхто не тримає. Ти вільна людина, їдь. А земля - ​​українська, як ти її з собою забереш? " - підкреслив Бобул.

Що ж стосується поплічників Путіна на сході України, великого успіху, додав артист, вони не домоглися, при цьому багато хто не відмовилися б "повернутися" до України.

"Поки півень не клюне в одне місце, людина не тверезіє. Клюнув - він починає розуміти:" Що ж я зробив? "Говорили: "Ми хочемо померти в Росії". Ну то вмирайте!" - підсумував він.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, по мережі пройшов слух, що Іво Бобул зібрався в президенти України.