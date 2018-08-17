Подарував славу Пугачовій: в Росії помер відомий поет

У п'ятницю, 17 серпня, на 74-му році життя помер відомий радянський та російський поет, автор пісень Микола Зінов'єв. Свого часу з його віршами прославилися такі артисти як Алла Пугачова, Ігор Ніколаєв, Йосип Кобзон, Раймонд Паулс та інші.

Про смерть Зінов'єва на особистій сторінці в Instagram повідомив співак і композитор Ігор Ніколаєв. Як зазначив артист, його колега та співавтор довгі роки боровся з важкою хворобою.

"Помер Поет, мій друг та співавтор Микола Зінов'єв. Це була гарна й тонка людина. Хвороба мучила його останні роки, але тепер він летить до своєї мами, а вас я прошу - згадайте його пісні! "Полет на дельтаплане", "Красная Стрела", "Светофор зеленый", "Листья летнего сада", "Одинокий бродяга, любви Казанова"... - перерахував Ніколаєв.

Микола Зінов'єв народився у 1945 році у Москві. Закінчив Літературний інститут імені О. М. Горького. Першу пісню на вірші Зінов'єва "Полет на дельтаплане" у 1982 році виконав Валерій Леонтьєв, потім пішли пісні у виконанні Софії Ротару "Красная стрела" та "А музыка звучит".

Всього Микола Зінов'єв написав понад 200 пісень. Найбільшу популярність здобула композиція "Паромщик" з музикою Ігоря Ніколаєва, з нею 1985 року примадонна російської естради Алла Пугачова стала фіналісткою телевізійного фестивалю "Пісня року".

У 2008 році поет був змушений залишити творчу діяльність через хворобу Паркінсона. Популярність Миколі Зинов'єву також принесли вірші, які стали основою пісень Едуарда Артем'єва, Раймонда Паулса та інших композиторів.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, в четвер, 16 серпня, у США на 77 році життя померла відома соул/джаз-співачка Арета Франклін.