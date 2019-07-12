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"Після туалету?" Оголена Лобода у ванній викликала суперечки в мережі

14.7т Читати матеріал російською

Українська співачка Світлана Лобода показала пікантний знімок, який викликав хвилю гарячих суперечок в мережі.

Артистка сфотографувалася у ванній кімнаті в пікантному образі: бюстгальтері і розстебнутих, приспущених джинсах. Знімок Лобода опублікувала в Instagram.

Шанувальники Світлани бурхливо відреагували на публікацію співачки. Багато з них традиційно розхвалили зовнішність і фігуру Лободи, інші ж відзначили, що її знімок — дивний, а образ — недоречний.

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Також фоловери додали, що артистка "ніби щойно встала з унітазу".

"Тільки що з туалету встала? Ти забула гудзики на штанях застебнути", – дорікнули користувачі артистці.

"Помпезна така. Ти ідеальна", – похвалили її інші фанати.

"Після туалету?" Оголена Лобода у ванній викликала суперечки в мережі
"Після туалету?" Оголена Лобода у ванній викликала суперечки в мережі
"Після туалету?" Оголена Лобода у ванній викликала суперечки в мережі
"Після туалету?" Оголена Лобода у ванній викликала суперечки в мережі
"Після туалету?" Оголена Лобода у ванній викликала суперечки в мережі
"Після туалету?" Оголена Лобода у ванній викликала суперечки в мережі
"Після туалету?" Оголена Лобода у ванній викликала суперечки в мережі
"Після туалету?" Оголена Лобода у ванній викликала суперечки в мережі

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Світлана Лобода потрапила в скандал з крадіжкою чужого фото. У мережі вона розмістила знімок моделі, видавши його за свій. В описі було сказано: "У Нижньому Новгороді я встану на сцені".

Згадок про те, що це не її персональний знімок, не було. Користувачі відразу помітили, що щось не так. Зокрема, багатьох збентежило, що не було видно обличчя. Модель Nude Yoga Girl оприлюднила саме цей знімок ще в травні 2019 року.

Пізніше Nude Yoga Girl опублікувала гнівний пост про те, що це порушення авторських прав. Також її обурило, що Лобода видаляла коментарі людей, які накинулися на неї з критикою за інцидент. До слова, співачка пізніше прибрала і сам знімок.

В знак підтримки Лободи схоже голе фото зробила скандальна Наташа Корольова, яка встала на руки без одягу.

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Особа
Світлана Лобода
Тег
Новини Росії
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