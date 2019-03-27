Після скандалу з Євробаченням Maruv поїхала до Росії

Переможниця Національного відбору на Євробачення-2019 MARUV (Анна Корсун), з якою не підписали контракт для участі у конкурсі, приїхала до Росії.
Про це стало відомо з Instagram співачки. "Щасливі моменти з фанатами", — зазначила вона у підписі до знімка з шанувальниками у студії російської радіостанції Energy. На геолокації до фото стоїть підпис "Москва".
Зазначимо, що 6 квітня у MARUV заплановане перше сольне шоу у столиці Росії. 12-го вона виступатиме у Санкт-Петербурзі.
СТБ
Анна Корсун
Також її появи очікують на церемонії нагородження музичної премії "Жара Music Awards" 5 квітня.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Після перемоги у Нацвідборі на Євробачення MARUV дали 24 години, щоб відмовитися від запланованих гастролей в РФ.
Співачка заявила, що заради участі у пісенному конкурсі вона готова відмовитися від концертів у Росії.
Контракт із MARUV не був підписаний — з метою уникнення надмірної політизації конкурсу, оскільки навколо неї розгорівся скандал з гастролями в країні-агресорі.
В "Суспільному" наголосили, що виконавиця дійсно здобула перемогу в результаті чесної боротьби, однак у представника України на міжнародній арені також є зобов'язання.
Член наглядової ради "Суспільного" Віктор Таран озвучив конкретні пункти договору, за якими не дійшли згоди сторони. За його словами, MARUV відмовилася через вимоги припинити гастролювати в Росії та представляти на конкурсі позицію України.
Свою думку після завершення переговорів написала у Facebook і MARUV. За її словами, головною причиною є не гастролі в РФ, оскільки від них команда співачки могла відмовитися. Проблематичними ж нібито стали інші умови.
Дізнайся першим, хто виграє "Євробачення-2019" в нашому Instagram!