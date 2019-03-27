Після скандалу з Євробаченням Maruv поїхала до Росії

Переможниця Національного відбору на Євробачення-2019 MARUV (Анна Корсун), з якою не підписали контракт для участі у конкурсі, приїхала до Росії.

Про це стало відомо з Instagram співачки. "Щасливі моменти з фанатами", — зазначила вона у підписі до знімка з шанувальниками у студії російської радіостанції Energy. На геолокації до фото стоїть підпис "Москва".

Зазначимо, що 6 квітня у MARUV заплановане перше сольне шоу у столиці Росії. 12-го вона виступатиме у Санкт-Петербурзі.

СТБ Анна Корсун

Також її появи очікують на церемонії нагородження музичної премії "Жара Music Awards" 5 квітня.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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