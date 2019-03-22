На шоу "Холостяк-9" стався перший пристрасний поцілунок: кого вибрав Добринін

У п'ятницю, 22 березня, в третьому випуску шоу "Холостяк-9" трапився перший поцілунок сезону.
Головний герой проекту, телеведучий Микита Добринін проявив свої почуття по відношенню до учасниці Даші. OBOZREVATEL стежив за розвитком подій (щоб подивитися відео, проскролльте до кінця сторінки).
Головний Холостяк України запросив на побачення в нічний клуб відразу трьох дівчат: Дашу, Діну, та Наташу. Вони потрапили на тематичний романтичний вечір. Гості клубу повинні були брати участь в танцях і конкурсах.
Даша і Микита трохи повеселилися на танцполі, після чого він запросив її на розмову в окрему кімнату.
Instagram@holostyakstb
Дівчина вела себе дуже стримано. Головний герой підсів до неї ближче, коли вони намагалися розмовляти і взяв її за коліно. Дівчина розповіла, що у відносинах для неї важливі чесність, щирість і довіра. Вона не чула, що саме говорив Добринін.
Між героями виникла певна хімія. В результаті пара показала пристрасний поцілунок, після якого червона помада Даші розмазалася по обличчях обох. Їм так сподобалося бути на самоті, що не хотілося повертатися до загальної кімнати.
Instagram@holostyakstb
Як повідомляв OBOZREVATEL:
"Холостяк-9" стартував 8 березня 2019 року. Учасниці всіляко намагалися здивувати головного героя.
На першу вечірку прийшли і близькі друзі Микити – Слава Камінська та Сергій Чеботаренко. Поки він запрошував дівчат на тет-а-тет, вони спілкувалися з іншими учасницями.
Пізніше стало відомо, кого саме вибрав Холостяк. Були опубліковані фото дівчат із заповітними трояндами. Микита Добринін оцінив першу вечірку, розповівши, як сприйняв дівчат.
У другому випуску Микита запросив двох учасниць в Єгипет на подвійне побачення.
Холостяк порушив правила, подарувавши учасниці телефон. Всі подробиці другого випуску.
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