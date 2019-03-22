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На шоу "Холостяк-9" стався перший пристрасний поцілунок: кого вибрав Добринін

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У п'ятницю, 22 березня, в третьому випуску шоу "Холостяк-9" трапився перший поцілунок сезону.

Головний герой проекту, телеведучий Микита Добринін проявив свої почуття по відношенню до учасниці Даші. OBOZREVATEL стежив за розвитком подій (щоб подивитися відео, проскролльте до кінця сторінки).

Головний Холостяк України запросив на побачення в нічний клуб відразу трьох дівчат: Дашу, Діну, та Наташу. Вони потрапили на тематичний романтичний вечір. Гості клубу повинні були брати участь в танцях і конкурсах.

На шоу "Холостяк-9" стався перший пристрасний поцілунок: кого вибрав Добринін
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Даша і Микита трохи повеселилися на танцполі, після чого він запросив її на розмову в окрему кімнату.

На шоу "Холостяк-9" стався перший пристрасний поцілунок: кого вибрав Добринін

Instagram@holostyakstb

Дівчина вела себе дуже стримано. Головний герой підсів до неї ближче, коли вони намагалися розмовляти і взяв її за коліно. Дівчина розповіла, що у відносинах для неї важливі чесність, щирість і довіра. Вона не чула, що саме говорив Добринін.

Між героями виникла певна хімія. В результаті пара показала пристрасний поцілунок, після якого червона помада Даші розмазалася по обличчях обох. Їм так сподобалося бути на самоті, що не хотілося повертатися до загальної кімнати.

На шоу "Холостяк-9" стався перший пристрасний поцілунок: кого вибрав Добринін

Instagram@holostyakstb

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Місце
Україна
Тег
Холостяк-9
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