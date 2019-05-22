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"Переплюнула MARUV": Лобода збудила мережу вульгарним БДСМ-відео

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Опальна українська зірка Світлана Лобода, яка раптово днями повернулася з Росії до Києва, показала шанувальникам вульгарне відео.

Так, артистка з'явилася на кадрах в досить відвертому вбранні, що демонструє її тіло. Також знімався і її балет, а на роликах видно батоги і деякі інші атрибути в стилі БДСМ. Ролик Лобода опублікувала на особистій сторінці в Instagram (щоб подивитися, доскролльте новину до кінця).

Світлана Лобода і MARUV

Світлана Лобода і MARUV

Цікаво, що Світлана з'явилася перед камерами в образі брюнетки, що особливо схвилювало публіку. Відверті і навіть еротичні пози додали пікантності ролику.

Скріншот відео

Скріншот відео

Instagram @lobodaofficial

Як виявилося, відео – тизер до нового кліпу Лободи на пісню "Пуля-дура", яку артистка презентувала в кінці квітня 2019 року.

Скріншот відео

Скріншот відео

Instagram @lobodaofficial

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Скріншот відео

Скріншот відео

Instagram @lobodaofficial

Скріншот відео

Скріншот відео

Instagram @lobodaofficial

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Скріншот відео

Скріншот відео

Instagram @lobodaofficial

Фанати Світлани порівняли її зі скандальною українкою MARUV, яка також часто використовує БДСМ-тематику в своїх кліпах та виступах.

"Переплюнула MARUV": Лобода збудила мережу вульгарним БДСМ-відео

"Переплюнула MARUV": Лобода збудила мережу вульгарним БДСМ-відео

"Переплюнула MARUV": Лобода збудила мережу вульгарним БДСМ-відео

"Переплюнула MARUV": Лобода збудила мережу вульгарним БДСМ-відео

"Переплюнула MARUV": Лобода збудила мережу вульгарним БДСМ-відео

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"Дошка, груди де?" Відверті фото Лободи викликали подив у мережі

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Лобода опублікувала серію відвертих фото, на яких відображена повністю оголеною, через що потрапила під шквал критики.

Шанувальників також розлютив пафос, з яким співачка представляє себе публіці. Їй нагадали про "зіркову хворобу" і корону, яка тисне.

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Особи
Світлана Лобода (LOBODA)MARUV
Тег
шоу-бизнес
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