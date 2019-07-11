"Оточили територію": скандал з Пугачовою в Росії отримав продовження

Російська співачка Олена Князєва різко висловилася про скандал, в який потрапила раніше примадонна Алла Пугачова через поїздку по перону на Ризькому вокзалі в Москві.

Князєва публічно розкритикувала королеву поп-сцени Пугачову, дорікнувши їй у тому, що вона влаштувала показуху з метою принизити інтереси оточуючих людей. Про це Олена розповіла виданню "Дни.Ру".

Співачка зазначила, що для того, щоб Аллу Пугачову підвезти на авто прямо до особистого вагону поїзда, співробітники поліції оточили частину території вокзалу. Через це звичайні пасажири не могли нормально пересуватися до своїх потягів.

Алла Пугачова Вести

"Наскільки мені відомо, для того щоб Алла Пугачова змогла заїхати на вокзал, оточили частину території і людям було важко пересуватися. Вважаю, що тим самим Примадонна проявила неповагу по відношенню до решти", – висловилася

Князєва також додала, що таким чином примадонна. очевидно, хотіла підкреслити свій привілейований статус і поставити себе вище інших.

Олена Князєва МК

"Розумію, що, можливо, приїзд її на машині на перон обумовлений тим, що їй хотіли забезпечити максимальну охорону і комфорт, але, думаю, що в такому випадку вона могла б найняти 20 охоронців і не доставляти незручність оточуючим. Це не зовсім прийнятно. І ще мені здається, що подія – показуха, неправильно це", – підсумувала Олена.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Алла Пугачова спровокувала скандал через те, що проїхалася на машині по перону Ризького вокзалу у Москві.

Примадонна під'їхала прямо до вагону на лімузині, через що на неї полилася рікою критика користувачів. Пугачову звинуватили в "панських замашках" і порівняли з Путіним.

Пізніше з'явилися чутки, що співробітника вокзалу, який допустив поїздку по перону (що заборонено правилами), повинні звільнити. Однак в РЖД спростували дані про звільнення начальника Ризького вокзалу.

Скандал широко поширився на просторах інтернету, за Пугачову почали масово заступатися колеги по цеху, закликавши суспільство припинити нападки на примадонну.

Пізніше конфлікт вийшов на новий рівень – на зірку поскаржилися в ДАІ з вимогою провести перевірку і порушити кримінальну справу про адміністративне порушення.

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