"Освятіть зал": українська фрік-група розбурхала публіку "голої" витівкою

У місті Івано-Франківськ ніч на 15 червня, в рамках масштабного мистецького фестивалю Porto Franko справжнє шоу влаштувала популярна фрік-група "Хамерман Знищує Віруси".

Артисти виступили на сцені разом з китайським хором "Дін-Дон", при цьому солісти "Хаммерман" були практично голими, пише Галка.

Музиканти самі себе називають "найадекватнішою групою України", основною фішкою виконавців є унікальні сценічні образи, жоден з яких не повторюється двічі.

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Свої "сміливі" костюми група створює зі звичайних підручних матеріалів власними руками. На цей раз один з музикантів надягнув тільки панчоху, яка прикрила статевий орган, інший - дві картонні картини, які прикривали також голе тіло.

Після такого незвичайного виступу, яке проходило в Палаці Потоцьких (Івано-Франківськ), мер міста Руслан Марцинків красномовно висловився в соціальних мережах.

galka.if.ua

На своїй сторінці в Facebook він обурився виступом музикантів і доручив освятити місце, де вони виступали.

"Після вчорашнього виступу в палаці Потоцьких доручив Гайдару (керівник департаменту архітектури - ред.) освятити місце проведення заходів! Організатори, а це благодійний фонд Шевченко, гарантували дотримання моральних норм і християнських цінностей! Ми звичайно за проведення заходів, але не настільки! Порадьте, як діяти в таких обставинах, враховуючи звинуваченням в політичному переслідуванні організаторів", - написав Марцинків.

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Відзначимо, "Хамерман Знищує Віруси" - провокаційний український фрік-колектив, заснований в 1996 році. Він складається з двох епатажних чоловіків - Володимира Пахолюка і Альберта Цукренко. Основна мета групи - насміхатися над реальності і просто розслабляти, веселити і заряджати драйвом публіку.

Оскільки творчість "Хамерман Знищує Віруси" досить провокаційна - слухачі діляться на "два табори". Хтось вважає їх не в собі, а кому-то - дуже навіть до смаку зухвалі російськомовні виступи дуету, переповнені ненормативною лексикою.

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