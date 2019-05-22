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Організатори Євробачення переглянули підсумки конкурсу: що трапилося

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Організатори пісенного конкурсу Євробачення-2019 у Тель-Авіві перерахували голоси після гранд-фіналу через помилку нарахування балів після скандалу з Білоруссю.

Про це йдеться в прес-службі Європейської мовної спілки, де уточнюється, що перерозподіл не вплинув на трійку переможців.

Євробачення-2019

Євробачення-2019

"ЄМС може підтвердити, що в результаті стандартної практики перегляду ми виявили, що через людську помилку був використаний некоректний середній результат. На знак поваги до артистів і членів ЄМС ми хотіли б скорегувати фінальні результати відповідно до правил", – йдеться в заяві.

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У мовній спілці жалкують про те, що помилку не було виявлено раніше. У відомстві пообіцяли розглянути засоби контролю, щоб запобігти повторенню цього.

"Білоруське журі розпустили після того, як були оприлюднені голоси з першого півфіналу, що суперечить правилам конкурсу пісні Євробачення", – пояснили в ЄМС.

Виправлені результати: Нідерланди (498 очок), Італія (472), Росія (370), Швейцарія (364), Швеція (334), Норвегія (331), Північна Македонія (305), Азербайджан (302), Австралія (284), Ісландія (232), Чехія (157), Данія (120), Кіпр (109), Мальта (107), Словенія (105), Франція (105), Албанія (90), Сербія (89), Сан Марино (77), Естонія (76), Греція (74), Іспанія (54), Ізраїль (35), Білорусь (31), Німеччина (24), Великобританія (11).

Турнірна таблиця фіналу Євробачення-2019, яку показали в ефірі

Турнірна таблиця фіналу Євробачення-2019, яку показали в ефірі

Скріншот

Відео: Трійка переможців конкурсу Євробачення-2019 в зростаючому порядку:

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • За ltкілька годин до фіналу Білорусь усунули від голосування через витік інформації про голосування національного журі, результати якого повинні бути засекречені.

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Тема
Євробачення-2019
Місце
ІзраїльТель Авів
Тег
Євробачення
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Очень жаль, что после пересмотра результатов, позорную паРашу не вышвырнули даже с третьего места! Чуть чуть не хватило!
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Nosenko Vasiliy
Nosenko Vasiliy
А ГДЕ ХОХЛЫ-ПЕВУНЫ!? )))
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Борисс Робот
Борисс Робот
Парубий Пидор, нам достаточно что ты орешь... продолжай... не останавливайся... ПС скакал иван-дурак три дня и три ночи... пока у него не отобрали скакалку (ц)...
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Парубий Пидор
Парубий Пидор
Nosenko Vasiliy, на беду кастрюлеголовым, все их певуны оказались психически здоровыми и не захотели вместо пения орать "Украине сала!".
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Куни Чан
Куни Чан
Джамала ВЕЧНА! СЛАВА ДЖАМАЛЕ политическое победительнице!!!!! Все же слушают джамалу а не МАРУВ
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Борисс Робот
Борисс Робот
Smekalov Sergey, ты знаешь слово "вульгарный"...???
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Макарский Александр
Макарский Александр
Махал Махалыч, Сосал Влагалыч,ты готов к новому майдану,боевую кастрюлю почистил? Херои небесной сотни чекают побратымов
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