Організатори Євробачення переглянули підсумки конкурсу: що трапилося

Організатори пісенного конкурсу Євробачення-2019 у Тель-Авіві перерахували голоси після гранд-фіналу через помилку нарахування балів після скандалу з Білоруссю.

Про це йдеться в прес-службі Європейської мовної спілки, де уточнюється, що перерозподіл не вплинув на трійку переможців.

Євробачення-2019

"ЄМС може підтвердити, що в результаті стандартної практики перегляду ми виявили, що через людську помилку був використаний некоректний середній результат. На знак поваги до артистів і членів ЄМС ми хотіли б скорегувати фінальні результати відповідно до правил", – йдеться в заяві.

У мовній спілці жалкують про те, що помилку не було виявлено раніше. У відомстві пообіцяли розглянути засоби контролю, щоб запобігти повторенню цього.

"Білоруське журі розпустили після того, як були оприлюднені голоси з першого півфіналу, що суперечить правилам конкурсу пісні Євробачення", – пояснили в ЄМС.

Виправлені результати: Нідерланди (498 очок), Італія (472), Росія (370), Швейцарія (364), Швеція (334), Норвегія (331), Північна Македонія (305), Азербайджан (302), Австралія (284), Ісландія (232), Чехія (157), Данія (120), Кіпр (109), Мальта (107), Словенія (105), Франція (105), Албанія (90), Сербія (89), Сан Марино (77), Естонія (76), Греція (74), Іспанія (54), Ізраїль (35), Білорусь (31), Німеччина (24), Великобританія (11).

Турнірна таблиця фіналу Євробачення-2019, яку показали в ефірі Скріншот

Відео: Трійка переможців конкурсу Євробачення-2019 в зростаючому порядку:

Як повідомляв OBOZREVATEL:

За ltкілька годин до фіналу Білорусь усунули від голосування через витік інформації про голосування національного журі, результати якого повинні бути засекречені.

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