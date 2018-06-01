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Орденоносний актор Путіна представив першу пісню своєї рок-групи

4.1тЧитати новину російською

Російський актор, який внесений в базу "миротворця", Сергій Безруков створив рок-групу "Хрещений батько", яка вже випустила першу пісню - "Не про нас".

Безруков розповів, що на створення групи його підштовхнула робота над музично-поетичним спектаклем "Висоцький. Народження легенди", повідомляє ТАСС.

У фіналі постановки є невеликий блок рок-музики: пісні відомого виконавця переспівуються в рок-обробці, щоб підкреслити їх сучасне звучання. Безруков вважає, що це плавно підвело його до створення своєї рок-групи.

Артист розповів, що виріс на російській рок-музиці: "Акваріумі", "Кіно", "Алісі", "ДДТ", а також любив британську Queen. Зараз йому подобається група Muse.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Безруков і його дружина Анна Матисон очікують появи на світ другогої спільної дитини.

Особа
Сергій Безруков
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