Орденоносний актор Путіна представив першу пісню своєї рок-групи

Російський актор, який внесений в базу "миротворця", Сергій Безруков створив рок-групу "Хрещений батько", яка вже випустила першу пісню - "Не про нас".

Безруков розповів, що на створення групи його підштовхнула робота над музично-поетичним спектаклем "Висоцький. Народження легенди", повідомляє ТАСС.

У фіналі постановки є невеликий блок рок-музики: пісні відомого виконавця переспівуються в рок-обробці, щоб підкреслити їх сучасне звучання. Безруков вважає, що це плавно підвело його до створення своєї рок-групи.

Сергій Безруков тепер уже не просто актор, режисер, продюсер і актор Володимир Висоцький, а зовсім вже повноцінний співак. Він зі своєю рок-групою випустив перший сингл



Скоро як Бузова стане: https://t.co/Jd4RLaxz8y pic.twitter.com/7exODP8q87 - Лентач (@oldLentach) 1. Juni 2018

Артист розповів, що виріс на російській рок-музиці: "Акваріумі", "Кіно", "Алісі", "ДДТ", а також любив британську Queen. Зараз йому подобається група Muse.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Безруков і його дружина Анна Матисон очікують появи на світ другогої спільної дитини.