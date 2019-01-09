Опублікований посмертний трек вокаліста Linkin Park Честера Беннінгтона

Гітарист американської метал-групи Lamb Of God Марк Мортон презентував в мережі другий трек Cross Off зі свого дебютного альбому Anesthetic, який записав з волкалістом Linkin Park Честером Беннінгтоном всього за кілька місяців до його смерті.

У композиції Честер Беннінгтон повністю виконав вокальну партію. Трек був опублікований на YouTube-каналі MarkMortonVEVO 8 січня, де вже встиг зібрати майже 200 тис. прослуховувань (трек слухайте нижче).

Честер Беннігтон і Марк Мортон Фото: loudersound.com

Як розповів музикант порталу Guitarworld, пісню Cross Off з Беннінгтоном вони записали в квітні 2017 року, тобто всього за кілька місяців до суїциду вокаліста Linkin Park.

"Нам обом дуже сподобався трек з самого початку, і всі, хто працював над ним, вкладали багато енергії та емоцій. Ви дійсно можете почути це в треку і абсолютно у виконанні Честера", - прокоментував Мортон.

Фото: pikabu.ru

Реліз платівки Anesthetic музикант запланував на 1 березня 2019-го.

Нагадаємо, соліст американського гурту Linkin Park Честер Беннінгтон наклав на себе руки 20 липня 2017 року своєму будинку в передмісті Лос-Анджелеса. На момент смерті музикантові був 41 рік. В середині грудня також 2017-го Linkin Park випустили новий альбом One More Light Live, який присвятили колезі і товаришу.

Дивіться також на OBOZREVATEL відео останнього концерту Linkin Park за участю Честера Беннінгтона в Україні. У червні 2012 року гурт відвідав Одесу в рамках фестивалю "Просто Рок", на якому відіграла півторагодинну програму.