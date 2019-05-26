"Опинилася в прольоті": заборонена в Україні Королева образилася на Пугачову

Легенда естради Алла Пугачова обділила увагою заборонену Службою безпеки України російську співачку Наташу Корольову.

Артистка поскаржилося, що вона не зуміла потрапити на ювілейний концерт Примадонни, присвячений її 70-річного ювілею. Про це вона розповіла в інтерв'ю виданню "Собеседник".

Співачка поскаржилася на те, що не входить в близьке коло спілкування Пугачової, тому особисте запрошення не отримала, а квитки купити не змогла – ажіотаж навколо концерту був просто величезний. Втім, Корольова намагалася не для себе, а для мами, яка з такої нагоди навіть не полетіла до Києва, а залишилася в Москві.

"Я не входжу в коло близьких людей Алли Борисівни. Моя мама дуже хотіла піти на цей концерт – заради цього навіть не поїхала до Києва. Але ми пізно спохватилися. Я кинулася купувати квитки, а їх уже не було. Причому ні за які гроші. Я дзвонила друзям, але дістати не змогла. Квитків дійсно не було ні в партері, ні на балконі, ні в директорській ложі. Мама опинилася в прольоті. Звичайно, вона дуже засмутилася, але тут вже нічого не поробиш!" - підсумувала виконавиця.

Наташа Корольова з мамою Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Наташа Корольова шокувала шанувальників образом "вирви око". На одному з концертів у Москві зірка і її мати Людмила Поривай прийшли в нарядах кольору фуксії, через що буквально злилися з фоном на червоній доріжці. У мережі їх назвали "колгоспницями".

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