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"Операція була складною": відомий російський гуморист потрапив в реанімацію

5.6тЧитати матеріал російською

Знаменитий російський комік і пародист Олександр Пєсков опинився в реанімації. Артист переніс серйозну операцію на підшлунковій залозі.

Його виступи, які були заплановані на березень, перенесені. Про це повідомив директор гумориста Олександр Волокін, пише ТАСС.

"Операція була складною, тривала п'ять годин. Артист пролежав у реанімації три доби, скоро його повинні перевести в палату", – зазначив Волокін.

Олександр Пєсков

Олександр Пєсков

vitorgan.ru

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Він уточнив, що виступи, які були заплановані на березень, переносяться орієнтовно на квітень-місяць, але це буде залежати від стану здоров'я пародиста.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що Пєсков був госпіталізований в одну з московських клінік. Тоді директор заявив, що гуморист проходить обстеження в зв'язку з хронічним захворюванням підшлункової залози.

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