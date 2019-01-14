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Олю Полякову в Таїланді ''звалив'' невідомий вірус: співачка схвилювала фанів

1.1тЧитати матеріал російською

Українська співачка Оля Полякова поскаржилася шанувальникам на "жахливе" самопочуття. Як розповіла артистка, під час відпочинку в Таїланді вона підхопила вірус.

Які його симптоми і чи вдалося встановити ступінь серйозності захворювання, Полякова не уточнила. В особистих Instagram-сторіз артистка лише опублікувала гору лікарських препаратів, якими їй довелося скористатися.

Олю Полякову в Таїланді ''звалив'' невідомий вірус: співачка схвилювала фанів

Фото: instagram.com/polyakovamusic

"Так проходить моя ніч. Коротше кажучи, мене тут "звалив" вірус, почуваю себе жахливо", — розповіла артистка.

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Зауважимо, що неприємність трапилася усього через декілька днів після приїзду знаменитості у сонячну країну. Відсутність новин від виконавиці схвилювала її фанів, однак поганим самопочуттям Полякова пояснила і той нюанс, що вже декілька днів не виходить у традиційні прямі Instagram-ефіри.

Олю Полякову в Таїланді ''звалив'' невідомий вірус: співачка схвилювала фанів

Фото: instagram.com/polyakovamusic

"Дорогі мої, я досі хворію, тому не виходжу в ефір. Зачекайте трошки мене. Ходіть до Машки на сторінку", — зазначила співачка, показавши на відео свою доньку Машу.

Як повідомлялося раніше, українська поп-діва, солістка гурту "Время и Стекло" Надя Дорофєєва також захворіла і потрапила у лікарню під час відпустки, яку проводить у Дубаї (ОАЕ) разом із чоловіком Володимиром Дантесом.

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Особа
Оля Полякова
Місце
Таїланд
Теги
соцмережіInstagramшоу-бизнес
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Фоменков Владимир
Фоменков Владимир
CПИД!!!??? Кто этот переносчик вируса, мы с ним разберемся.
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