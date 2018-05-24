Як у 90-х: Оля Полякова влаштувала переполох на ринку

На офіційному YouTube каналі співачки Олі Полякової відбулася прем'єра нової відеороботи на пісню "Королева ночі". Новий трек "Королева ночі" виконаний в стилі останніх хітів співачки, а кліп пародіює естетику 90-х років.

"Королева ночі" - гімн ранимою, але незалежної жінки, яка йде в самотню ніч в пошуках свого щастя. Це пісня - про розбите кохання і надії на краще. Про те, що кожна дівчина повинна вірити тільки в себе і, не дивлячись на біль і розчарування, прагнути до свого щастя, - розповідає Полякова. - "Витру сльози, стану красивою, я сьогодні хочу бути щасливою..." - девіз і кредо героїні пісні. Це історія про кожну з нас, про королев і принцес. Разом з тим це ще й ностальгія за молодістю, яка буде добре зрозуміла, хто родом з 90-х, але кому як і раніше 18", - коментує прем'єру Полякова.

Режисерами кліпу виступив тандем Дмитра Маніфесту і Дмитра Шмурака, автором пісні - Ольга Животкова.

Хіт Полякової "Королева ночі" дав назву новому масштабному шоу, яке вперше співачка представить в столичному Палаці спорту 26 жовтня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Оля Полякова стала хедлайнером святкового концерту "Ліга зірок", зібравши 25 тисяч глядачів в самому серці столиці .