Олег Скрипка їде в тур по Україні з великим оркестром

Музикант, співак і автор пісень Олег Скрипка оголосив про початок свого всеукраїнського туру спільно з Національним академічним оркестром народних інструментів (НАОНІ).

Виконавець зазначає: всього лише за 2 роки і спільної роботи з колективом вони прекрасно зігралися разом. Результатом стали дві концертні програми, які і побачать міста України.

– Нашу першу програму з НАОНІ присвячено саме українській пісні. У ній лунатимуть сучасні твори, власне, мої пісні, у розкішній обробці оркестру, українські романси та народні пісні, – коментує Олег Скрипка. – Упродовж концертів відбудеться щире спілкування на загальні теми, а також я розповідатиму про місце української пісні у світовій музичній історії. Наприклад, такий факт, що найвідоміша джазова композиція у світі “Summertime” має українське походження! Чи про те, що авторство перекладеної на багато мов світу “Очи чёрные” належить одному видатному українцю.

Варто відзначити, що це перший оркестровий тур артиста. На його думку, таким чином публіка "Воплів Відоплясова", яка хотіла б слухати добре знайомі й улюблені пісні в комфорті і оригінальній обробці, прекрасно поєднується в залі для глядачів з публікою Наона. До речі, легендарний оркестр в цьому році відзначатиме 50-річний ювілей своєї діяльності.

Новини Олег Скрипка став спеціальним гостем Українського благодійного балу у Відні

– Безумовно, це не просто – Щодня змінюваті міста, переїжджаті та давати концерти, но таким чином ти відшліфовуєш програму и майстерність. Тур – це деякою мірою перевірка на міцність, яка виводить тебе самого и весь колектив на новий рівень, – ділиться Олег Скрипка.

Уже відомо, що тур триватиме протягом усього року. Взимку Олег Скрипка і НАОНІ познайомлять широку українську аудиторію з програмою "Щедрик", яка на Різдво, 7 січня, була представлена в київському Палаці "Україна".

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал