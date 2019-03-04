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Олег Скрипка їде в тур по Україні з великим оркестром

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Музикант, співак і автор пісень Олег Скрипка оголосив про початок свого всеукраїнського туру спільно з Національним академічним оркестром народних інструментів (НАОНІ).

Виконавець зазначає: всього лише за 2 роки і спільної роботи з колективом вони прекрасно зігралися разом. Результатом стали дві концертні програми, які і побачать міста України.

– Нашу першу програму з НАОНІ присвячено саме українській пісні. У ній лунатимуть сучасні твори, власне, мої пісні, у розкішній обробці оркестру, українські романси та народні пісні, – коментує Олег Скрипка. – Упродовж концертів відбудеться щире спілкування на загальні теми, а також я розповідатиму про місце української пісні у світовій музичній історії. Наприклад, такий факт, що найвідоміша джазова композиція у світі “Summertime” має українське походження! Чи про те, що авторство перекладеної на багато мов світу “Очи чёрные” належить одному видатному українцю.

Олег Скрипка їде в тур по Україні з великим оркестром
Олег Скрипка їде в тур по Україні з великим оркестром

Варто відзначити, що це перший оркестровий тур артиста. На його думку, таким чином публіка "Воплів Відоплясова", яка хотіла б слухати добре знайомі й улюблені пісні в комфорті і оригінальній обробці, прекрасно поєднується в залі для глядачів з публікою Наона. До речі, легендарний оркестр в цьому році відзначатиме 50-річний ювілей своєї діяльності.

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– Безумовно, це не просто – Щодня змінюваті міста, переїжджаті та давати концерти, но таким чином ти відшліфовуєш програму и майстерність. Тур – це деякою мірою перевірка на міцність, яка виводить тебе самого и весь колектив на новий рівень, – ділиться Олег Скрипка.

Олег Скрипка їде в тур по Україні з великим оркестром
Олег Скрипка їде в тур по Україні з великим оркестром
Олег Скрипка їде в тур по Україні з великим оркестром

Уже відомо, що тур триватиме протягом усього року. Взимку Олег Скрипка і НАОНІ познайомлять широку українську аудиторію з програмою "Щедрик", яка на Різдво, 7 січня, була представлена в київському Палаці "Україна".

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Особа
Олег Скрипка
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