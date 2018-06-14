"Океан Ельзи" порадували новим синглом "В небо жене"

У четвер, 14 червня, український гурт "Океан Ельзи" представив в мережі новий сингл під назвою "В небо жене".

Як відзначили музиканти на офіційній сторінці ОЕ в Facebook, мотив майбутньої пісні з'явився під час перебування Святослава Вакарчука в Стенфордському університеті взимку 2018 року, де фронтмен не тільки здобував освіту, а й знаходив час для джему з друзями.

"Ця пісня нагадала нам "Океан Ельзи" періоду ранніх двотисячних. Ми хотіли, щоб вона вийшла в стилі перших альбомів, проте "В небо жене" все рівно інакша, бо з’явилися сучасні клавіші, зовсім інший рівень запису, я співаю інакше, ніж тоді. Та сам настрій мені повністю нагадує роки, коли ми працювали над першими альбомами", - прокоментував вихід синглу Вакарчук, який також є автором лірики.

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Схожість з "Океаном Ельзи" 10-річної давності помітили і перші слухачі в мережі.

"Ого, я приємно здивована, хороша пісня, справді", "Останнім часом всі якісь однотипні пісні були, а ця нагадує ОЕ 10-12 років назад", "Дуже жива пісня", - відреагували слухачі в YouTube, де сингл вже зібрав понад 8 тис. прослуховувань.

Гурт ж готується до масштабного концерту "День Незалежності з "Океаном Ельзи", який відбудеться на НСК "Олімпійському" вже 24 серпня і стане першим концертом після тривалої перерви.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, лідер Brutto Сергій Міхалок готує проект з музикантом "Океану Ельзи".