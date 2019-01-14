Одруженого Топалова застукали з іншою жінкою: що про неї відомо

Російського співака Влада Топалова, чоловіка телеведучої Регіни Тодоренко, нещодавно запідозрили в романі з іншою жінкою. Так, артиста застукали в обіймах моделі і світської левиці Кіри Арсеніної.

Шанувальники пари Тодоренко-Топалов люто розкритикували Арсеніну, яка опублікувала відео в Instagram, де ніжно притискається до Топалова. Дівчині вказали, що у співака є дружина та дитина, і публікувати подібні відео – некоректно. OBOZREVATEL пропонує дізнатися, хто така Кіра Арсеніна і чим вона відома (дивіться відео в кінці матеріалу).

30-річна уродженка Ростова-на-Дону Кіра Арсеніна – професійна модель у минулому, зараз дівчина знаменита, як одна з найбагатших жінок Москви. Модельну кар'єру Кіра почала будувати приблизно 10 років тому. Досягнувши певних висот у моделінгу і ставши топовою манекенницею для низки відомих російських дизайнерів, Арсеніна також завоювала статус однієї із найбажаніших наречених у Москві.

Влад Топалов із Кірою Арсеніною Instagram @arseninakira

Декілька років тому Кірі приписували роман зі ще одним російським співаком Владом Соколовським, екс-чоловіком артистки Ріти Дакоти. Арсеніна ретельно приховувала їхній імовірний зв'язок і відмовлялася від усіляких коментарів щодо особистого життя.

Нині Кіра перебуває у стосунках із російським мільйонером, який, за її словами, займає високий пост у державній корпорації. Ім'я свого таємничого коханого модель тримає у суворому секреті, проте з радістю ділиться розповідями про те розкішне життя, яке забезпечив їй чоловік.

Так, нещодавно в одному із ток-шоу на "Першому каналі" вона зізналася, що в місяць витрачає на себе приблизно 1 млн рублів (понад 420 тисяч гривень або майже 15 тисяч доларів). Також Арсеніна додала, що більшість вільного часу приділяє собі і своєму домашньому улюбленцю – коту на ім'я Вільям Андрій Фабіан IV, якого придбала за декілька тисяч євро.

Дівчина щодня витрачає на вихованця до 5 тисяч рублів (понад 2 тисяч гривень). Кота Кіра годує винятково м'ясними делікатесами, морепродуктами і червоною ікрою.

"Я живу красиво, не працюю, відпочиваю і присвячую час собі та своєму кошеняті", – поділилася Арсеніна.

Себе ж вона постійно балує подарунками від коханого, вартістю по декілька мільйонів рублів.

"Я звикла до хорошого життя, звикла, щоб найкраще було тільки у мене", – підкреслила дівчина.

Про її зв'язок із одруженим співаком Владом Топаловим чутки поширилися нещодавно, оскільки в мережі дівчина розмістила досить "красномовне відео", проте ні модель, ні співак не коментують стосунки. На запитання користувачів мережі про те, що ж пов'язує молодих людей, Арсеніна їдко відповіла: тепер вони з Топаловим і Тодоренко – "шведська сім'я".

Зазначимо, що українська співачка і телеведуча Регіна Тодоренко таємно вийшла заміж за Влада Топалова у жовтні 2018 року. В грудні артисти вперше стали батьками – Регіна народила сина в одній із державних лікарень Москви.

На новоспечених батьків після появи малюка звалилася хвиля критики через те, що вони тримали в секреті подробиці про свого новонародженого сина. Так, у соціальних мережах парі постійно задавали питання щодо малюка, проте вони їх ігнорували. Пізніше артист у досить різкій формі звернувся до фанатів і хейтерів, попросивши не "цькувати його дружину" в мережі і залишити їх у спокої, оскільки пара свідомо не хотіла розповідати нічого про поповнення.

Незабаром Топалов зворушливо висловився про те, як почуває себе у ролі батька.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Влад Топалов зворушливо розповів про те, як планує провести старість разом із Регіною.

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